Sarp Levendoğlu’ndan olay yaratan paylaşım

Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın 2,5 yıl süren evliliklerinin ocak ayında ihanet yüzünden bittiği iddia edilmiş, Levendoğlu'nun eşini ortak arkadaşları Derya Şensoy'la aldattığı öne sürülmüştü. Akalay da geçen günlerde verdiği bir röportajda evliliğinin bitme nedenleri arasında ihanetin de olduğunu itiraf etmişti. Son yaşanan gelişmeler ise kafaları fena halde karıştırdı.

3 ay önce boşanan Birce Akalay’ın balet Can Tunalı’yla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Akalay, konuyla ilgili konuşmayacağını söyledi. Bu arada Can Tunalı’nın sosyal medya paylaşımları Birce Akalay’la yılbaşından beri görüştüğünü, evinde kaldığını ortaya çıkardı. Üstelik ikili birbirlerine sosyal medyadan romantik şiirler bile göndermişti.

LEVENDOĞLU TAKİPÇİSİYLE TARTIŞTI: FOTOĞRAFI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Yaşanan bu gelişmeler üzerine adı aldatan adama çıkan Sarp Levendoğlu, ilk kez sessizliğini bozdu ve “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır” sözünü paylaştı. Aynı sözü Gülben Ergen’in eski eşi Erhan Çelik de “Boşanma nedeniniz ne?” sorusuna karşılık söylemiş ve ihanete uğradığı imasını yapmıştı.

Duymayan Kalmasın programının haberine göre Sarp Levendoğlu’nun olay yaratan paylaşımın altına bir takipçisi “Bu senin yanlışını kapatmaz ki?” yazdı. Bunun üzerine sinirlenen Levendoğlu, “Benim bir fotoğrafımı mı gördünüz, yoksa yazılanlara mı inanıyorsunuz?” dedi. Kısa süre içinde yorum yağınca Levendoğlu, gönderisini silmeyi tercih etti.

DERYA ŞENSOY’DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen Derya Şensoy ise sessiz kalmadı ve İngilizce paylaştığı ‘Susie Sally hakkında ne söylediyse; Sally’nin Susie hakkında söylediklerinden fazla…’ sözle dikkat çekti. Arda Turan’ın eski aşkı Aslıhan Doğan da Derya Şensoy’un paylaşımın altına “İnce bir gönderme” yorumunu yazdı.

BİRCE KÜKREDİ

Akalay, eski eşine çok ağır bir şiirle yanıt verdi ve Instagram sayfasına “Bir hayvan tarafımız vardı alımlı, bir Tanrı tarafımız vardı iğrenç, bir insan tarafımız olacaktı. Aradık üç gün, üç gece bulamadık, bir Tanrı tarafımız vardı korkunç, sevemedik” yazdı. Annesi Yasemin Ergun da eski damadına “Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama siz silahsızsınız bayım” sözleriyle tepki gösterdi ve kızına tam destek verdi.