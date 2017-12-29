Şaşırtıcı sayılarla 2017

Bu nedenle de, duyduğunuzda sizi şaşırtması muhtemel bazı sayılarla bu yılın resmini çekmek istedik:

37 bin 993

ABD önderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı koalisyonunun Ocak ile Ekim ayları arasında Irak ve Suriye'ye bıraktığı bomba sayısı.

Rusya da iki ülkede sayısız hava operasyonu düzenledi ancak bunların sayısını açıklamadı.

Hava saldırılarında hem ABD hem de Rusya yönetiminin açıklamalarından çok daha fazla sivil kayıplar olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ancak bu saldırılar, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta yıllardır elinde tuttuğu toprakların çok önemli bir kısmından çıkarılmasında önemli rol oynadı.

127

Dünyada en fazla yanardağa sahip ülke olan Endonezya'da aktif yanardağı sayısı.

Kasım ayında bunların en aktiflerinden biri olan Agung Dağı patladı, on binlerce kişi tahliye edildi.

1,7 milyon kişi

Ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki cinsel taciz iddialarının ortaya çıkmasının ardından başlatılan kampanya kapsamında Twitter'da #metoo (ben de) etiketi altında başlarından geçenleri anlatanların sayısı.

Bu kampanyaya 85 farklı ülkeden katılım oldu.

0

Myanmar'ın Nobel Barış Ödülü sahibi fiili lideri Aung San Suu Kyi'nin yapılan tüm uluslararası çağrılara rağmen, Arakan'daki Müslümanlara şiddeti kınayan açıklama yapma sayısı.

Yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne göre, 2017 yılında 7 bin Müslüman yaşamını yitirdi. Bunların 730'unun yaşı 5'ten lüçük.

Eylül ayında Aung San Suu Kyi, bu krizi "yalan haber" olarak nitelendirmiş ve "devasa bir dezenformasyon buzdağı" olduğunu söylemişti.

812 futbol sahası

Antarktika'da bulunan Larcon C buzulundan Temmuz ayında kopan A68 buzdağı, 12 farklı Dünya Kupası turnuvasının tamamında yapılacak olan tüm maçların eşzamanlı olarak oynanabileceği kadar çok futbol sahasıyla aynı boyutta.

Bilim insanlarına göre, küresel ısınma bu doğal süreci de hızlandırıyor olabilir.

Günde 44 adet

Sağlık uzmanlarına göre, Yeni Delhi'de yaşayanların Kasım ayı başında hava kirliliği nedeniyle soluduğu havanın bir günde denk geldiği sigara sayısı.

Dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu 20 ülkenin 10'u Hindistan'da.

%1600

Bitcoin'in piyasa değeri Aralık 2017'de 20 bin dolar seviyesine yaklaştı.

Bu da 2016 yılına kıyasla yıllık ortalama yüzde 1600 civarında bir değer artışına denk geliyor.

60 milyon olimpik havuzu dolduracak kadar su

Harvey Kasırgası, büyük bir kısmı Teksas eyaletinin Houston kentine olmak üzere, Ağustos ayında ABD'ye 150 trilyon litre yağmur getirdi.

Resmi ölçülere göre (50 metre uzunluk, 25 metre genişlik ve 2 metre derinlik), bu suyla 60 milyon adet Olimpik yüzme havuzu doldurmak mümkün.

17

22 Aralık 2017 tarihi itibariyle yaşamını yitiren ünlü sayısı.

Ünlülerle ilgili ölüm ilanlarını tutan Deathlist.net web sitesine göre, 2017 en fazla ünlünün hayatını kaybettiği yıl oldu.

Bu yıl içerisinde yaşamını yitirenler arasında Playboy dergisinin kurucusu Hugh Heffner, komedyen Jerry Lewis, milyarder iş adamı David Rockefeller, müzik dünyasının efsane isimleri Tom Petty, Fats Domino ve Glenn Campbell ile televizyonun en sevilen isimlerinden Mary Tyler Moore yer alıyor.

Yüzde 3

Siyasi risk danışmanlık şirketi Eurasia tarafından yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer'e verilen halk desteği.

Bu, araştırmanın yapıldığı ülkeler arasında görülen en düşük oran.

Brezilya'da son yapılan anketlerde Temer'e destek yüzde 6'ya çıkmış olmasına karşın, bu da cumhurbaşkanının koltuğunu koruması için pek yeterli değil.