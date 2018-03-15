Sattığı Apartmanı Başkasına Kiraladı
Haspolat’ta S.C. ndi kullanımında bulunan binayı, 02.07.2015 tarihinde sözleşme ile 115 bin Sterlin karşılığı bir şahsa satıp parayı teslim aldığı halde, aynı binayı bir başkasına kiraladı
15/03/2018
Nisan 2015 – Haziran 2017 yılları arasında Haspolat’ta S.C. (E-51), kendi kullanımında bulunan binayı, 02.07.2015 tarihinde sözleşme ile 115 bin Sterlin karşılığı bir şahsa satıp parayı teslim aldığı halde, aynı binayı bir başka kira sözleşmesi yapıp imzalayarak 7 bin sterlin ve 30 bin TL nakit parayı sahte beyanla temin etti. S.C tutuklandı