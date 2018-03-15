Sattığı Apartmanı Başkasına Kiraladı

Nisan 2015 – Haziran 2017 yılları arasında Haspolat’ta S.C. (E-51), kendi kullanımında bulunan binayı, 02.07.2015 tarihinde sözleşme ile 115 bin Sterlin karşılığı bir şahsa satıp parayı teslim aldığı halde, aynı binayı bir başka kira sözleşmesi yapıp imzalayarak 7 bin sterlin ve 30 bin TL nakit parayı sahte beyanla temin etti. S.C tutuklandı