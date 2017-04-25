Satürn'den Dünya böyle görünüyor!

Cassini uzay aracı, Satürn'ün halkaları arasından Dünya'nın fotoğrafını çekti ve bu görüntü ortaya çıktı!

Dünya'dan gökyüzüne bakıp diğer gezegenleri sadece küçük birer ışık noktası olarak görüyoruz. NASA'nın Cassini uzay aracı da Satürn'ün halkaları arasından geriye ana gezegenine baktığı ve Dünya'nın 1.4 milyar kilometre uzağından bir fotoğrafını çekti. O uzaklıktan bakıldığında Dünya, karanlığın içerisinde parlayan bir nokta gibi gözüküyor.

Cassini bu fotoğrafı 12 Nisan tarihinde çekti. NASA'nın söylediğine göre "her ne kadar fotoğrafta görmek için çok küçük olsa da, o sırada Dünya'nın Cassini'ye bakan kısmı güney Atlantik Okyanusu'ydu."

Ayrıca uzay ajansı, fotoğrafın daha yakın, kırpılmış sürümünü de yayınladı ve o fotoğrafta Ay da daha zayıf bir parlak nokta olarak görülebiliyor.

Ne yazık ki bu fotoğraflar, Cassini'nin Dünya'ya gönderdiği son fotoğraflardan olabilir. Uzay aracı, Satürn'ün halkalarını ve aylarını inceleme konusundaki başarılı görevinin ardından bu yılın ilerleyen zamanlarında Satürn'ün atmosferinde kendisini parçalayacak. Cassini uzay aracı, NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve İtalyan Uzay Ajansı ortaklığı ile 1997 yılında uzaya gönderilmişti.