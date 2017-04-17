Saunada kilitli kalıp feci şekilde can verdiler!

Çek Cumhuriyeti'nde anne-kız arkadaşlarının saunasında kilitli kaldı. Onlara bakmaya gelen ev sahibi kapı kolunun kırılmış olduğunu fark etti. Anne-kız içeride feci şekilde can verdi.

Çek Cumhuriyeti'nde korkunç bir olay yaşandı. Prag'da yaşayan 65 yaşındaki anne ile 45 yaşındaki kızı arkadaşlarının evinde saunaya girdiler. Ancak anne-kız saunada kapalı kalınca, korkunç şekilde can verdi.

Polis sözcüsü olayı şöyle anlattı: "Anne ve kızı, arkadaşlarının evinde saunaya girmişler. Arkadaşları içeride çok fazla kaldıklarını düşünüp kontrol etmeye geldiği zaman ikisini de yerde yatarken bulmuş"

İki kadının 90 dakika boyunca saunada kapalı kaldıklarını belirten polis sözcüsü, "Saunanın kapısının kolu kırılmış ve kadınlar içeride kapalı kalmış. Kapıda bulunan camı kırmayı denemişler ama başaramamışlar." şeklinde konuştu.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı araştırmasının sürdüğü belirtilirken, sağlık ekipleri kadınların olay yerinde hayatını kaybettiklerini ifade etti.