Sayı 54’e yükseldi: ‘Fırat Kalkanı’nda bir asker daha hayatını kaybetti

Suriye’nin kuzeyinde yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ harekatında IŞİD tarafından yapılan saldırıda bir uzman çavuş hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

Öğle saatlerinde IŞİD tarafından Türkiye birliğine düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren uzman çavuş Ayhan Elmacı’nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yaralanan askerler de Gaziantep ve Kilis’teki hastanelere kaldırıldı.

Elmacı bugün 17.30’daki törenin ardından memleketi İzmir’e gönderilecek.

Bugünkü saldırıyla, ağustostan bu yana harekatta hayatını kaybeden askerlerin sayısı 54’e yükselmiş oldu.

Erdoğan ‘El Bab hallolmak üzere’ demişti

Geçen ekim ayında, IŞİD’in elindeki el Bab, YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya yöneleceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Aralık 2016’da El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu öne sürmüş, 27 Aralık 2016’da ise El Bab’ın ‘tamamen kuşatıldığını’ ifade etmişti.