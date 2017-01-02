Sayı krallığında Jordan zirvede

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde ilk devre tamamlanırken ilk yarının öne çıkan isimleri ve sayı krallığındaki mücadele dikkat çekti

SAYILAR YABANCILARDAN:

MGA oyuncusu Jordan Bedford 207 sayı ile sayı krallığında ilk sırada yer aldı. Jordan’ı 197 sayı ile LAÜ’den Knight, 167 sayı ile Mapfree’den Angelo Warner, 143 sayı ile Girne Üniversitesi’nden Crockett ve 136 sayı ile Mapfree’den Champaigne takip etti

İLK YARIDA ÖNE ÇIKANLAR:

İlk yarıda, yerli oyunculardan Diyar (Girne Üniversitesi), Kercem (Mapfree), Kemal (YDÜ), Hasan Debeş (MGA) ve Nevzat (LAÜ) öne çıkan isimler olurken, yabancılarda ise Jordan (MGA), Knight (LAÜ) Mandic (YDÜ), Warner (Mapfree) ve Kambala (YDÜ) dikkat çektiler



Tonguç KOTAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde ilk devre tamamlanırken ilk yarının öne çıkan isimleri ve sayı krallığındaki mücadele dikkat çekti.

Sayı krallığında yabancı oyuncular ilk beş içinde yer alırken takımlar arasındaki çetin mücadele ilk yarıya damga vuran etkenler oldu.

Jordan 207 sayı ile önde

İlk yarısı tamamlanan ligde Mağusa Gelişim Akademisi oyuncusu Jordan Bedford 207 sayı ile sayı krallığında ilk sırada yer alıyor.

197 sayı ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Knight ikinci, 167 sayı atan Mapfree’den Angelo Warner üçüncü, Girne Üniversitesi’nden Crockett 143 sayı ile dördüncü ve 136 sayısı bulunan Mapfree’li Champaigne de beşinci sırada bulunuyor.

Öne çıkanlar

Ligde ilk yarı sonunda yerli oyunculardan Diyar (Girne Üniversitesi), Kercem (Mapfree), Kemal (YDÜ), Hasan Debeş (MGA) ve Nevzat (LAÜ) performanslarıyla öne çıkan isimler oldu.

Yabancılarda ise Jordan (MGA), Knight (LAÜ) Mandic (YDÜ), Warner (Mapfree) ve Kambala (YDÜ) dikkat çektiler.

5 takım aynı puanda

Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi bir mağlubiyetle devreyi 11 puanla lider tamamladı.

Yakın Doğu’nun ardından Mağusa Gelişim Akademisi, Girne Üniversitesi, Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Mapfree takımları 3’er galibiyet ve 3’er mağlubiyetle 9’şar puan topladılar.

Bu beşlinin sıralamadaki yerlerini sayı averajları belirlerken, Girne Amerikan Üniversitesi ise tek galibiyetle ligin son sırasında yer aldı.



