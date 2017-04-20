Sayıştay’ta Skandal Cevap
20/04/2017
Başbakan Özgürgün’ün özel İstanbul seyehati ile ilgili Halkın Partisi’nin yaptığı şikayet başvurusuna verdiği yanıt tam bir skandal olarak nitelendirildi. Sayıştay Üyesi ve Sayıştay Başkan vekili Şükrü Çankaya tek cümlelik yanıtında “Karar KKTC Bakanlar Kurulu veya mahkeme tarafından iptal edilmediği sürece yürürlüktedir” dedi.
Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay konuya sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Özersay “devlet yönetiminde böyle bir ACAYİPLİK olabilir mi?” diye sordu.
Özersay’ın paylaşımı şöyle:
Devlet yönetiminde böyle bir ACAYİPLİK olabilir mi?
“Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir karar, Bakanlar Kurulu ve/veya mahkeme tarafından iptal edilmediği sürece yürürlüktedir”!
Siz Sayıştay’a hükümetin kararının hukuka aykırı olduğunu, usulsüz olduğunu, mali açıdan yanlış olduğunu gerekçeleriyle anlatan bir şikayette bulunuyorsunuz, size BİR CÜMLELİK böyle bir yanıt geliyor!
Sanki birisi Sayıştay’a bu Bakanlar Kurulu kararı YÜRÜRLÜKTE Mİ diye sordu?
Sonra da ülkenin Başbakanı çıkıp “Sayıştay gereğini yaptı zaten” diyecek! Neyin gereğini yaptı? Kiminle alay etmeye çalışıyorsunuz?
Görevini yapmayarak, başvuranlarla alay edercesine bir cümlelik ne dediği belli olmayan bir mektup göndererek mi gereğini yaptı?
Tabi ki konuyu Ombudsperson’a götürdük, Sayıştay’ın bu ne olduğu belirsiz cümlesini alıp susacak mıydık? Özel harcamalarınızı devlete, yani Halka ödeteceksiniz ve bunun NORMAL görülmesini bekleyeceksiniz öyle mi?
Bu ülkede sorumlu konumda bulunan kişilerin, akrabalık ilişkileri, ahbap-çavuş ilişkileri, partidaşlık ilişkileri nedeniyle, sırf birilerini GÜCENDİRMESİNLER; ÜZMESİNLER diye GÖREVLERİNİ YAPMADIKLARI çok açık!
Bunun NORMALLEŞTİRİLMESİNE, KANIKSANMASINA müsaade etmedik, etmeyeceğiz ve ettirmeyeceğiz!