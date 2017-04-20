Sayıştay’ta Skandal Cevap

Başbakan Özgürgün’ün özel İstanbul seyehati ile ilgili Halkın Partisi’nin yaptığı şikayet başvurusuna verdiği yanıt tam bir skandal olarak nitelendirildi. Sayıştay Üyesi ve Sayıştay Başkan vekili Şükrü Çankaya tek cümlelik yanıtında “Karar KKTC Bakanlar Kurulu veya mahkeme tarafından iptal edilmediği sürece yürürlüktedir” dedi.

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay konuya sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Özersay “devlet yönetiminde böyle bir ACAYİPLİK olabilir mi?” diye sordu.

Özersay’ın paylaşımı şöyle: