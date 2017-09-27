SAYTEV Başarı Bursları İçin İsimler Belirlendi

2016 Mayıs ayında Saydam ailesi tarafından kurulan SAYTEV-Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı. “Eğitimin olmadan gelişme olmaz.” Anlayışı ile 2 yıldır başarılı öğrencilere eğitim bursları veriyor.

SAYTEV’in, 2017-18 eğitim yılı için başarı burslarını alacak ismler yönetim kurulu tarafından belirledi. Belgelerini tamamlayan 10 öğrenciye burs Ekim ayı başından itibaren verilmeye başlanacak. SAYTEV’in, İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki Eğitim, Yüksek Öğretim ve SAYTEV Özel Bursu başlıkları altında verecek olan burslar için başvuru 10 eylülde kapanmıştı.

SAYTEV’in konu hakkında yaptığı yazılı açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Bursu başlıkları altında “Geri Dönüşümsüz” olarak verilecek burslar; ders kitabı, kırtasiye ve giyecek ile öğrencinin okul harçlığını karşılayacak aylık destek bursunu içerecek. “Geri Dönüşümlü” olarak nitelendirilen; Mesleki Eğitim, Yüksek Öğretim ve SAYTEV Özel Bursu başlıkları altında verilecek burslar ise, eğitim ücretlerini kapsayacak

Eğitim bursu alan öğrencilerin listesini açıklayan Vakıf idaresi başvuru yapan herkese teşekkür etti. Bir sonraki seneye daha fazla burs imkanı yaratacaklarını bildiren SAYTEV yönetimi, Bursların 9 aylık olarak.1 Ekim – 30 Haziran dönemi için verileceğini bildirdi.

Başarı bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi: