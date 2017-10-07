Schumacher'in boyu 14 cm kısaldı

Auto-bild portalının haberine göre, 48 yaşındaki sporcu tekrar komaya girdi. 24 saat suni solunum cihazına bağlı olan Schumacher'in sürekli doktorların gözetimi altında bulunduğu belirtildi.

Haberde, eski yarışmacının kaza yapmadan önce 174 olan boyunun 160 cm’ye kısaldığı belirtildi. Daha önce Schumacher'in 45 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz ay Schumacher'in eşi Corinna’nın tedaviyi ABD’de sürdürme kararı aldığı ifade edilmişti.