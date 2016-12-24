Sebze fiyatları cep yakıyor

Havaların soğumasından dolayı sebzelerin geç büyümesi, piyasada sebze azlığına neden olurken, KKTC’den gümrüksüz ürün alan Rum tüccarların yoğun bir şekilde sebze alıp ülkesine götürmesi fiyatları uçurdu

Star Kıbrıs'tan Suna Erden'in haberine göre, Market ve pazarlarda satılan sebze fiyatları cep yakmaya başladı. Sofraların vazgeçilmez sebzeleri olan domates, fasulye, salatalık, biber, patlıcan fiyatları tavan yaptı. Fiyatların ani yükselmesinde soğuk havaların ve Rum tüccarların yoğun talebinin etkili olduğu belirtildi. Hava sıcaklığının düşmesinden dolayı sebzeler geç yetişirken, Güney Kıbrıs’taki tüccarların daha ucuza mal olduğu için Kuzey Kıbrıs’tan sebze alımına yönelmesi ve yoğun olarak satın alması, iç piyasada sebzenin az olması pahalılığa neden oldu.

SEBZE FİYATLARI CEP YAKIYOR

Taze fasulye 12.75 TL fiyatıyla en fazla pahalılaşan sebze olurken, kırmızıbiber 11 TL fiyatıyla onu izledi. Patlıcanın fiyatı son iki hafta içerisinde 6 liradan 9 buçuk liraya yükselirken, kabak ise 9 liradan marketlerdeki yerini aldı. Marketlerde ve pazarda satılan diğer bazı sebze fiyatları ise şu şekilde oldu; sivri biber 7.90 TL, salatalık 6 TL, kiraz domates 7.90 TL, domates 4.80 TL, dolmalık biber 7 ile 8 TL arasında satışa sunuldu.

RUM TÜCCARLAR FİYAT ARTIŞINA NEDEN OLUYOR

Meyve ve Sebze Toptancıları Birliği eski Başkanı Ahmet Maşera, sebze fiyatlarındaki artışın iki nedene bağlı olduğunu söyledi. Maşera, Aralık ayı itibari ile başlayan soğuk havalardan dolayı sebzelerin geç büyüdüğünü, talebin fazla, sebze üretiminin az olmasının fiyatların yükselmesine neden olduğunu vurguladı. Maşera, ikinci nedenin Güney Kıbrıs’tan gelip sebze alan tüccarların fiyat artışına sebep olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nün verdiği hakla Rum tüccarlar gelip bizden sebze alıp gümrük veya vergi ödemeden ülkesine götürüyor. Rum tüccarlar daha ucuza mal olduğu için buradan bol bol sebze alıyor. Bu durum fiyatların yükselmesine neden oluyor. Son zamanlarda domates, kabak, patlıcan aldılar ve bu ülkemizdeki fiyatların artmasına neden oldu. Onlar ucuza alırken, bizim vatandaşlar 6 liraya salatalık almak zorunda kalıyor.”

YEŞİL HAT ONLARA ÇALIŞIYOR

Yeşil Hat Tüzüğü’nün buradaki tüccarlara zarar verdiğini ifade eden Maşera, “Biz Türkiye’ye bir şey ihraç edeceğimizde vergisini ödüyoruz veya ithal ettiğimizde daha kapıdan girmeden vergi ve gümrük ödüyoruz. Ancak Rum tüccarlar kendilerine tanınan hakla vergisiz bir şekilde ellerini kollarını sallayarak sebze-meyve alıp gidiyorlar. Bu durum bize zarar veriyor” dedi.

SOĞUKLAR ETKİLİ OLDU

Meyve-sebze toptancılığı yapan aynı zamanda manav işleten Murat Sevimer ise sıcak havaların uzun sürmesi, soğuk havaların aniden bastırması nedeni ile sebze fiyatlarında artış olduğunu dile getirdi. Sebze meyve komisyoncularının da fiyatların artmasında etkili olduğunu kaydeden Sevimer şunları söyledi: “Sıcak havalar uzun sürdü. Ağaçlar erken çiçek açtı ve dolayısı ile verebileceği tüm ürünü verdi. Şu anda piyasada sebze azlığı var. Bu nedenle fiyatlar yükseldi. Tabi fiyatların yükselmesine hava şartlarının yanı sıra hal komisyoncularının da etkisi var.” İthal meyve fiyatlarının da abartılı olduğunu ifade eden Sevimer, Türkiye’de 2 liraya satılan elmanın KKTC’de kilosu 4 le 5 lira arasında satışa sunulduğunu ifade etti. Sevimer, ithal meyvelerdeki aşırı artışa bir çözüm bulunması gerektiğini de dile getirdi.

KAYNAK: STAR KIBRIS