Sebze ve meyve cep yakıyor

İç piyasadaki sebze ve meyve miktarı ihtiyacı karşılama yetmeyince, ithal ürünler market ve manavların reyonlarında yerini aldı. KKTC’de hem yerli hem de ithal tarım ürünlerinin fiyatları, Ocak ayı itibari ile cep yakmaya başladı

KKTC’DE EN PAHALI SALATALIK:

Sofralarımızın olmazsa olmazlarından olan salatalığa güç yetmiyor. Birkaç aydır satış fiyatı ile bütçeleri zorlayan salatalık, KKTC’de bazı süpermarketlerde 7.50 TL’den satılırken bazı süpermarketlerde 10.10 TL’den satılıyor

KKTC TÜRKİYE’DEN PAHALI:

Mevsim koşulları nedeni ile Türkiye’de de sebze ve meyve fiyatları arttı. Ancak KKTC hem sebzede hem meyvede Türkiye’den pahalı.

SALATALIK VE DOMATES EN PAHALI GÜNEYDE:

Domates ve salatalık fiyatları karşılaştırıldığında KKTC’de fiyatların Güney Kıbrıs’tan daha uygun olduğu ortaya çıktı. KKTC’de kilosu 4.75 TL’ye satılan domates Güney Kıbrıs’ta 7.42 TL. KKTC’de süpermarketlerde 10.10 TL’den satılan salatalığın Güney Kıbrıs’ta süpermarketlerde satış fiyatı ise 10.24 TL

VATANDAŞ İSYANDA:

KKTC’de sebze ve meyve fiyatları vatandaşın belini büktü. Mutfak masraflarına güç yetiremediklerini söyleyen vatandaşlar, ay sonunu getiremediklerinden yakındı. “Geçinemiyoruz” diyen vatandaş, süpermarket sahiplerine çağrıda bulunarak, en azından kış aylarında daha az kar marjı ile satış yapmalarını istedi.

KAYNAK: DUYGU ALAN / HAVADİS - HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN