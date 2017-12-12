Seçim propaganda süreci başladı

KKTC’de 7 Ocak 2018’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için seçim propaganda süresi ve partilerin etkinlikleri bugün başladı.

Bazı siyasi partiler ve milletvekili adayları bu sabahtan itibaren kavşaklarda parti bayrakları ile gösteri yaparken, bazıları da broşür dağıtımına gitti. Partilerin yapacakları şölen programları da açıklanmaya başlandı.

Bazı siyasi partiler propagandanın ilk günü olan bugün gazetelere ilanlar verdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), bu akşam 18.30’da Atatürk Spor Salonu’nda erken seçimde yarışacak adaylarını tanıtacağı şölen düzenliyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yarın saat 19.00’da Atatürk Spor Salonu’nda hem manifestosunu açıklayacak hem de aday tanıtımı yapacak.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP), "Katılımcı Siyaset Şöleni", 16 Aralık Cumartesi saat 19.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Halkın Partisi (HP) de, yarın saat 19.00’da Güzelyurt’ta Belediye Parkı’nda manifestosunu tanıtmak için etkinlik düzenleyecek. HP, diğer ilçelerde de benzer etkinlikler yapacak.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) ise 22 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Gönyeli Yalçın Park’ta aday tanıtım şöleni düzenleyecek.

Diğer partiler de düzenleyecekleri etkinliklerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

PROPAGANDA SÜRECİ

Yüksek Seçim Kurulu, seçime katılan siyasal partiler ile bağımsız adayların bugünden itibaren, duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest olacaklarınıancak, oy verme gününden önceki gün yani 6 Ocak Cumartesi saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılmasının yasak olduğunu açıklamıştı.

Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşürler her zaman dağıtılabilirken, propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ile yazılar bulundurulması da yasak.

Siyasal parti ve bağımsız milletvekili adaylarına propaganda için duvar ilanları şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılacak ve talep eden siyasal partiler ile bağımsız milletvekili adaylarına aynı ölçüde saha verilecek.

Siyasal partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbest olacak.

Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri ise yasak.