Seçim sonuçlarından sonraki ruh haliyle

Çalıştığım şirket dünyanın neredeyse en global şirketlerinden biri olunca iş icabı her ülkeden insanlarla toplantı ve eğitim için bir araya gelme imkânı kendiliğinden çıkıyor.

Hep iş konuşmuyoruz elbette.

Aralarda ya da yemeklerde konu konuyu açıyor.

Bazen de incir çekirdeğini doldurmayacak gibi ortaya çıkan diyaloglar sonrasında düşündürten enteresan noktalara gidiyor.

Hepimiz seçim yorgunuyuz, bunlardan bir kaçını paylaşayım dedim.

***

Geçtiğimiz yaz tüketici promosyonunda ürünlerimizin bir kısmıyla birlikte ay çekirdeği verdik. İyi de gitti.

Sene sonuna doğru yurtdışından katılımın olduğu toplantıda verilen molada bu promosyonu anlatırken bakın konu nerelere gitti.

Bitkinin ismi İngilizce ‘’sunflower’’.

Ana akım dillerin hepsinde bu bitkinin ismi direk tercüme edildiğinde İngilizcede olduğu gibi ‘’güneş çiçeği’’.

Dünyanın her yerinde çocuklar resim yaptıklarında güneşi üç aşağı beş yukarı hep bu çiçeğin resmine benzeterek çiziyorlar.

O kadar da güneş ile özdeşleşmiş bir bitki bu ‘’sunflower’’.

Bir tek Türkçede ‘’güneş çiçeği’’ denmiyor bu bitkiye.

Ya ne deniyor?

‘’Ayçiçeği’’.

Bitkinin uzaktan yakından karanlık ile alakası yok hâlbuki.

Gün içinde dünyanın hareketine göre güneşin olduğu yöne doğru kendini bir yerde güneşe sabitleyerek hareket ediyor.

Hatta karanlıktan kaçan bir bitki bile denebilir.

Bu kadar da karanlığa tavır koymuş, güneşe bağlı bir bitki.

Vay sen misin umudun temsilcisi ışık ve sıcaklığı bıkmadan arayıp bulup takip eden.

Ne hakla bu kadar güneşe bağlılık gösteriyorsun dercesine, al sana bunun tersini çağrıştıran bir isim.

Ayçiçeği.

İngilizceye direk tercüme etseniz‘’moonflower’’ oluyor.

Her umudun ille de tereddüt ettirip düşündüren bir karanlık tarafının olması mı lazım bizim toplumumuzda.

Kendi çocuklarına ‘’İmdat’’ ya da ‘’Yeter’’ ismini uygun gören bir toplumdan ne beklersin.

Bu da başka bir toplumda yok.

Çocuklarına reva gördükleri böyle isimlere bakınca ‘’ayçiçeği’’ masum ve normal kaçıyor.

Tüketici promosyonundan bahseden ilgili arkadaş düşünmeden ‘’sunflower seed’’ diyeceğine ‘’moonflower seed’’ demesiyle konu Türk toplumu ve olaylara bakışı ile ilgili haklı ya da haksız bir yerlere gitti ki sormayın.

***

Geçenlerde Kuzey Avrupalıların çoğunlukta olduğu bir ekip ile toplantı sonrası yemekteydim.

Konuya da masadaki arkadaşların bir kısmının sistemde 25. yılımı doldurmuş olmamın söylenmesi ile gelindi.

Biz genelde sevdiğimiz, başarılı bulduğumuz insanlara ‘’seni unutmayacağız.’’ deriz denildi.

Kuzey Avrupalılar da bu cümle kullanılmıyormuş.

Ayni duyguyu farklı şekilde ifade ederlermiş.

‘’Seni her zaman hatırlayacağız.’’

Masada şarap ve güzel de yemekler vardı bir süre tartıştık durduk bu konuyu.

Arada fark var mı?

Hangisi daha pozitif?

Hangisi daha samimi?

Söylenen için hangisi daha gurur verici?

Hala daha karar veremedim.

Farklı kültürlerin hayata bakışı ile ilgili bir şeyler gizli bu iki anekdotta.

***

Gecenin sonunda, kim ne zaman söyledi hatırlamıyorum ama aile içinde söylendiğini hatırladığım ve bugüne kadar taşıdığım lakırdılardan birini söyledim.

‘’Makbul olan başkalarının seni senin olmadığın ortamlarda övmesidir’’.

Bu da diğer ülkelerde olan bir laf değilmiş.

Ne kadar güzel bir laf diye tekrarlayıp belleklerine not ettiler.

Bu davranış bugünkü Türk toplumuna zıt ama diyemedim.

Ara ki bulasın bu davranış ve anlayışta olanları.

Etrafımızda ‘’Ben’’ ya da ‘’benim’’ ile başlayıp bununla hızlarını alamayıp yine ‘’kendiyle’’ cümlelerini bitirenler fink atıyor.

***

Ortaya çıkan seçim sonuçlarından sonra ben bu tür konuları yazmaya sizler de bir süre bu tür yazıları okumaya hazır olmalıyız.

Baksanıza seçim sonuçlarına göre memlekette her şey yolunda gidiyormuş.

Beyinlerimizi ‘’tadilattan’’ geçirene kadar idare edeceksiniz artık.