Seçim yasakları başladı

Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 4 ve Lefke’den de 2 milletvekili belirlemek üzere 190 bin 551 seçmen 719 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçmenler, 08.00-18.00 saatleri arasında kayıtlı oldukları sandıklarda oy verebilecek.

Sandıklar, saat 18.00’den önce oy verme yerlerine gidip yoğunluk nedeniyle oyunu kullanamayanlar varsa onların da oy kullanmasına imkan verildikten sonra kapanacak.

12 Aralık’ta başlayan propaganda dönemi, bugün saat 18.00’de tamamlandı.

Seçim yasakları da yürürlükte.

Buna göre ‘her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi, ‘emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hehangi birinin köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıması’ yasak kapsamında. Seçim yasakları uyarınca ‘bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilecek.

Seçmenler, Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyetiyle oy kullanabilecek.

Resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamayacak.

Yarınki seçimde, yeni seçim sistemine uygun olarak hazırlanan 70×49.5 cm boyutundaki oy pusulaları kullanılacak.

Yüksek Seçim Kurulu, oy verme yelerindeki paravanları ve masaları da oy pusulasının ebadına uygun şekilde yeniledi.

Paravana cep telefonu, çanta, not gibi şeyler sokulamayacak. Oy kullanmak için yardıma ihtiyacı olan seçmenler için kararı sandık kurulları verecek.

Her sandıkta bir sandık kurulu başkanı iki de üye olmak üzere üçer kişi çalışacak. Sandıklarda ayrıca polisler ve siyasi parti gözlemcileri de bulunacak.

Öte yandan sandık kurullarında görev alanlar için 8 Ocak Pazartesi günü idari tatil verildi. Birçok öğretmenin sandıklarda görevli olması ve birçok okulda sandık kurulması nedeniyle kamu okulları 8 Ocak Pazartesi günü tatil olacak.