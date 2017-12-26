Seçimin yıldızı Havadis

Yazının başlığı biraz “popüler kültüre” uygun oldu ama durumu “bilimsel söylemle” anlatmak da eksik kalırdı doğrusu.

Yazının başlığı biraz “iddialı” oldu ama benim tarzıma uygun düşmese de Havadis’e haksızlık etmek istemedim.

Çünkü hergün, gün 24 saat, emeğimizi ve ruhumuzu ortaya koyarak yayınladığımız ve ayakta tutmak, okura ulaştırmak için insanüstü bir gayret sarfettiğimiz Havadisimiz gerçekten bu seçim sürecini alnının akıyla sürdürüyor.

Günümüzde artık dumura uğratılmış gazetecilik ilkelerine sadık ve 9 yıl önce, 14 Şubat’ta, ilk nüshasında, okurlarına söz verdiği gibi “halktan yana ve özgür gazete” çerçevesinde sürdürüyoruz çizgimizi.

Bu çizgi böylesi olağanüstü günlerde ortaya çıkar ve daha çok anlaşılır.

Açıkça söylemek gerekirse Kıbrıs Türk basını bu seçimlerde sınıfta kaldı.

Toplam sayısı hayret verecek şekilde on yediye ulaşan ve bayi satışı nerdeyse sıfıra denk düşen “gazeteleri” gazeteden saymasak bile sınıfı geçmez.

Televizyonların çoğu ve sosyal medya gazetelerinin tümüne yakınının durumu da farklı değildir.

Bu seçimler iyi bir turnusol kağıdı yani gerçeği açığa çıkarak iyi bir örneğe dönüştü.

Hani politikacılar alabildiğince eleştirilir ve yerden yere vurulur ya.

Deseler “tencere dibin kara, seninki benden kara” haksız olmazlar.

Çünkü 3 kuruş paraya meslek şerefini satan gazetecilerin sayısı az değildir bu seçimde.

Yanılmıyorsam Baykan Gürses idi ilk tepkiyi koyan oldu.

“Eğer para teklif edip programıma çıkmak istiyorsanız teklif bile etmeyiniz hakaret sayarım” demişti.

Sırf adaylardan para koparmak için Facebook’ta yayın yapanları biliyoruz.

Televizyon programlarında “peşin para vermezsen mikrofonu açmam” diyenleri görüyoruz.

Geçmişte “çok izlenen” televizyon programları yapanlar, bu seçimlerde rezil rüsva oldular.

Çünkü “para kazanma hırsı” uğruna zaten sorunlu olan şahsiyetlerini kaybettiler.

Annelerinin bile çok üzüldüğü ve üzüntülerini sosyal medyadan paylaştığı gazeteciler bu seçimlerde ortaya çıktı.

Bu seçimin kaybedenleri onlar oldu aslında.

Havadis’e gelince;

***

Her partiye eşit mesafede durmak bir gazetecilik ilkesidir.

Bu ülkenin mal sahibi halktır ve mal sahibinin karar verip malını yönetmek için vekil ataması demektir seçimler.

Dolayısı ile gazeteler, televizyonlar ve yenile türemiş sosyal medya, halkın en doğru kararı vermesi için aracı olmalıdırlar sadece.

Gerisi para karşılığı tetikçilik ve gazeteciliği öldürmekten başka bir şey değildir.

İşte bu noktada Havadis tarihi sorumluluğunu yerine getiriyor.

Tüm partiler eşit bir şekilde Havadis’te yer alıyor.

Yanlış yapanlar sorgulanıyor.

Ülkemizi, gerici ideolojileri çerçevesinde dizayn etmeye çalışanlar teşhir ediliyor.

Vatandaşın en doğru ve en sağlıklı bir şekilde oy kullanması (vekalet vermesi) için son derece titiz bir çalışma ortaya konuluyor.

***

Meslek yaşamımda bir ilke tanık oluyorum ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum.

Havadis ’ten önce Yenidüzen ve Kıbrıs gazetesinde uzun yıllar yöneticilik yaptım.

Bir yazı işleri müdürü için en zor durum, gazete fiyatına zam yapılmasıdır.

Gazete fiyatı arttığında okuyucunun önemli bir bölümü buna tepki gösterirler ve gazete almaktan vazgeçerler.

Bir gazete ve gazeteci okuyucusu ile vardır.

Eğer okur sizi her sabah gidip bayiden almazsa ve okumazsa aslında yoksunuz.

Bu durum bizi son derece telaşlandırır ve üzerdi.

Okuyucumuzu geri kazanmak için olağanüstü bir gayret sarf ederdik.

Havadis geçtiğimiz hafta birçok gazete ile birlikte fiyatını artırdı ve 3 lira oldu.

Tam beş yıldır Havadis 2 lira 50 kuruşa satılıyordu ve bu kararı verirken en çok ben rahatsız oldum, strese girdim.

Çünkü bir okur bile kaybetmek bizim için ciddi bir derttir.

Fakat, hepimizi hayrete düşüren ve mutlu eden bir gelişme oldu ve fiyat artışına rağmen Havadis’in bayi satışı arttı.

Üstelik sürekli artan bir grafik izliyor.

Bunun için tüm okurlara teşekkür etmek farzdır.

Yaptığımız işin karşılığı algılanıyor.

Emeğimiz anlaşılıyor.

Ötesi bizim için boştur.

Aslolan gazeteciliktir, Havadis’tir…