Seçkin Bavik kalbine yenik düştü

Haspolat’ta Seçkin Bavik (E-67) dün evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis, doktordan yaptığı soruşturmada Bavik’in ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

ERCAN’DAN 20 BİN 930 DOLARLA ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Ercan Havalimanı’nda, M.S.(E-27) dün tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya TL’den fazla olan 20 bin 930 dolar nakit parayı yetkili makamlara beyan etmemeden yurt dışına çıkacağı sırada tespit edildi.

M.S. hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

Gazimağusa’da H.E.’nin (E-74) evinde dün yapılan aramada, 350 cinsel gücü artırıcı hap, 68 paket jel ve 1 geciktirici bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.