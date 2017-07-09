Şehidin miğferi 43 yıl sonra kızına teslim edildi

Üsteğmen Nizamettin Sungur, 1974 Kıbrıs Barış Harekatında şehit düştü. Üsteğmen Sungur’un çelik miğferini harekat sırasında silah arkadaşı Üsteğmen Erdem Özerdem aldı. Özerdem 43 yıl sonra Sungur’un kızı Hatıra Dilek Sungur’la buluştu. Gözyaşları içinde Sungur’a miğferi teslim edem Özerdem,” Yıllarca aynanın karşısına geçip miğferi giydim. Şimdi asıl sahibine ulaştı” ifadelerini kullandı.

Yılardır babasının miğferinden habersiz olduğunu söyleyen kızı Hatıra Dilek Sungur haberi aldığında çok heyecanlandığını söyledi. Sungur o anları şu sözlerle anlattı: Babamın son anlarından kalan büyük bir hatıra benim için. Kıbrıs Araştırmacısı ve Yazar Hasan Taş araştırma yapıyormuş. Kıbrıs Gazisi Erdem Komutanla sohbet için bir araya gelen Hasan bey yaptığı görüşme smiğferden haberdar olunmuş. Sonra bana ulaştılar.

“Miğfer mirasım”

Hiç görmediğim babamın bir parçasına kavuşmanın heyecanını yaşadım. Bu bir miras, 10 yaşında bir oğlum var ve ona gururla bunu göstereceğim. Vakti geldiğinde dedesinin mirasına o sahip çıkacak.” Silah arkadaşının miğferini 43 yıldır saklayan Özerdem, Miğferin hikayesini VATAN’a anlattı: 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında Nizamettin ile karşılaştım. Rumlar Zeytinlik Köyüne taarruzda bulundu. Nizamettin’in birliği düşmanları def etti ve Türk bayrağı dikildi. Nizamettin’in şehit olduğunu öğrendik. Yarbay Zeki Doğdu gözyaşlarını sildi ve çelik miğferi bana uzatarak “Allah’ım bu dağ başında kahraman bir kaybettim. Al bu miğferi ve çok iyi bak. Ömür boyu sakla” dedi. O günden sonra gözüm gibi baktım. Bazen ayna karşısına geçip giyerdim. Hasan beye bunu anlattım. Kendisi kızını buldu. İlk önce vermek istemedim ama Dilek çok ağladı. Bugün bir burukluk yaşasam da kızına verdiğim için mutluyum.