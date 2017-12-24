Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesinden açıklama

Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesi adına Ahmet Ruso tarafından yapılan yazılı açıklamada,“Bu isteğimiz yetkili makamlarca henüz olumlu bir kararla bütünleşmedi. Bu nedenle çok arzu etmemize rağmen 54. ölüm yıldönümü olan 25 Aralık’ta defin işlemini gerçekleştiremiyoruz” denildi.

Hüseyin Ruso’nun şehit oluşunun 54.yıl dönümünde Ruso ailesi adına yazılı bir açıklama yaparak ailenin duygularını özetleyen Ahmet Ruso, “Bizler Ruso ailesinin devamını sağlayan kuşaklardanız. Ailemizin değerlerini sahiplenmek görevimizdir. Hüseyin Ruso, bizim aile değerlerimizde en önde ve en değerli olandır’’ dedi. Ahmet Ruso açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hiçbir mücadele bedelsiz kazanılmaz. Gün olur malımızı, gün olur canımızı feda ederiz. Hüseyin Ruso, Küçük Kaymaklılılardan öte Kıbrıs Türkü için canını feda etmiştir… O bir mücahitti, o gençlerin abisi ve önderiydi. Ölümünün üzerinden 54 yıl geçti, acısı ve anıları bizlerin yüreğinde hep yaşıyor. Bizden sonra gelecek kuşakların da Hüseyin Ruso’yu anılarıyla, mücadele kararlılığı ve özverisiyle yaşatacağından hiç kuşkumuz yoktur.

54 yıl Hüseyin Ruso’nun şehit olduğunu bildik, ama nerede gömülü olduğunu bilmedik. Son kazıların ardından bizler için Şehit Ruso’yu bütün olarak temsil eden kemikleri ve en son eşyalarının izleri bulundu. Ailesi, sevenleri, K. Kaymaklı camiası ve TMT Mücahitler Derneği olarak, Şehit Hüseyin Ruso’nun kemiklerinin kalıcı olarak şehit düştüğü yerde toprakla buluşmasını istiyoruz. Bu isteğimiz yetkili makamlarca henüz olumlu bir kararla bütünleşmedi. Bu nedenle çok arzu etmemize rağmen 54. ölüm yıldönümü olan 25 Aralık’ta defin işlemini gerçekleştiremiyoruz.

25 Aralık 1963’te Küçük Kaymaklı halkı, EOKA’cı Rumların saldırısı sonrası Hamitköy ve Lefkoşa Surlar içine göç etmek zorunda kalmıştı. O göç sırasında yaralananlar olurken, Beden Eğitimi Öğretmeni ve futbolcu Hüseyin Ruso şehit olmuştu…

Küçük Kaymaklı’nın göç edişinin 54. yıldönümünde genelde Küçük Kaymaklı şehitleri anılırken Hüseyin Ruso, şehit olduğu yerdeki anıtı başında da ayrıca anılıyor.

Şehit Hüseyin Ruso yüreğimizde hep yaşıyor.”

Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesi tarafından yapılan açıklamada, Hüseyin Ruso’nun yaşam öyküsüne de yer verildi ve şöyle denildi:

“Hüseyin Ruso, 5 çocuklu Ruso ailesinin üçüncü çocuğu olarak 11 Ekim 1935’te Küçük Kaymaklı’da dünyaya geldi. Babası Ahmet Mustafa Ruso, annesi Zehra Ruso’ydu. Kardeşleri Meryem, Mustafa, Salih ve Hasan Ruso’ydu. Annesi, II. Dünya Savaşı’nın getirdiği zor geçim koşullarında, evde kilim, heybe ve çuval dokuyarak aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyordu. Babası Ahmet Ruso, Küçük Kaymaklı’nın önde gelen sevilen simalarından birisiydi. Doğup büyüdüğü Küçük Kaymaklı sevgisi bambaşkaydı. Nitekim bu sevgi; 1951 yılının şubat ayında Kocakarı’nın Kahvehanesi olarak bilinen yerde toplanan bir avuç idealist gencin Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün temellerini attığı gecede, Baba Ahmet Ruso’nun Ali Kanol ile birlikte kulübe gelir sağlamak amacıyla müzayedeye koyduğu bir çift güvercin, bugün Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün resmi armasında, arasına “aydınlık geleceği” simgeleyen bir meşale ve “sportif başarıyı” simgeleyen bir futbol topu konmak suretiyle ölümsüzleşecekti… Hüseyin Ruso, çocukluk yıllarında, babasının ortağı olduğu alçı fabrikasında, fırınında, kasap dükkanı ve kahvehanesinde çalışarak hayatı tanımaya başladı… Sağlam kafanın ancak sağlam vücutta olduğunu daha küçük yaşlarda kendisine ilke edinerek jimnastik, futbol, vücut geliştirme ve izciliğe özel bir ilgi gösterir. Ama doktor olmak en büyük idealiydi… Hukuk tahsili de ayrıca ilgisini çekiyordu. İlkokulu K.Kaymaklı ilkokulunda okudu. Hüseyin Ruso, ilkokulu bitirdikten sonra, İslam Lisesi giriş sınavını kazanarak, 1948-1949 ders yılında İslam Lisesi’nin I A şubesine 240 numara ile kaydoldu. Yıl sonunda sınavlarını ikincilikle bitirdi. 1950-1951 ders yılında Kıbrıs Türk Erkek Lisesi Ortaokul bölümünü bitirerek Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Konsolosluğu sınavlarına girdi ve Türkiye’de parasız yatılı okumak hakkını kazandı. Liseyi İzmir Atatürk Lise’sinde okuyarak, 1954-1955 ders yılında bu okulun edebiyat şubesinden mezun oldu. Lise yıllarında okulunun voleybol ve basketbol takımlarında oynadı ve halter çalışmalarına katılarak İzmir’de birincilikler kazandı. Bu çalışmaları daha o dönemlerde onun sportif bir yapıya ve sağlam bir bedene sahip olmasını sağladı.1955 yılında İzmir Atatürk Lise’sinden mezun olmasının ardından Ada’ya dönüşünde beraberinde aletler getirerek vücut geliştirme sporuna olan ilgisini devam ettirdi.

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü burs sınavlarına girerek, bu okulun Beden Eğitimi Bölümü’nde okumaya hak kazandı. Bu okulda 3 yıl okuduktan sonra, 1958 yılında genç ve idealist, yeni mezun bir beden eğitimi öğretmeni olarak vatanına döndü. 1958 yılında ilk tayinini alarak, Limasol Teknik Öğretim Okulu’nda öğretmenliğe başladı. Limasol’da öğretmen olarak görev yaptığı zaman zarfında Doğan Türk Birliği’nde futbol oynadı ve bu takımla 1958-1959 Futbol Sezonu 1. Lig Şampiyonluğu yaşadı. 1959-1960 ders yılında Lefkoşa’ya tayin olarak, Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Bayraktar Ortaokulu’nda göreve devam etti. Ayni zamanda Haydarpaşa Ticaret Lisesi Yurt müdürlüğü görevini icra etti.

Lefkoşa’da görev yaptığı dönemde Girne Anafartalar Lisesi, Lefke Sanat Okulu gibi Ada’nın diğer kazalarındaki okullarda da beden eğitiminin yanısıra izcilik üzerine de dersler verdi. İlk genel kurulunu 17 Şubat 1951’de yapan Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün kurucuları arasında yer alan Hüseyin Ruso, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün Kıbrıs Türk futbolunda hakettiği yeri alması yolunda hem sporcu hem de gerektiğinde antrenör olarak kulübüne fedakarca hizmetlerde bulundu. Nitekim, 1962-1963 futbol sezonunda, kardeşleri Salih Ruso ve Hasan Ruso ile birlikte beraber top koşturdukları ve kaptanlığını ve antrenörlüğünü yaptığı Küçük Kaymaklı Futbol takımının tarihinde ilk defa 1.lig şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynadı. Birçok kez, Türkiye Milli takımları, yabancı ve Türk futbol takımlarına karşı oluşturulan Kıbrıs Türk karmalarında yer aldı. 1963 yılında kısa bir süre, İngiltere’de futbol antrenörlüğü, futbol sakatlıkları ve tedavileri üzerine kurs gördü.

Genç yaşında Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün kurucuları arasında yer alan, futbolculuk yıllarında şampiyonluklar yaşayan, orta ve yüksek öğrenimini Türkiye’de yaptıktan sonra vatanına dönerek hem toplumsal mücadelede, hem de ülke eğitiminde ve sporunda yerini alan Hüseyin Ruso, ailesine düşkün, liderlik vasıfları yüksek, disiplinli, görevine bağlı, atletik bir yapıya sahip genç ve idealist bir öğretmen olarak çevresi ve öğrencileri tarafından çok sevilip, sayılan bir kişiydi.

21 Aralık 1963’te toplumlararası çatışmaların başlaması üzerine, Hamitköy’e çekilmeye başlayan Küçük Kaymaklı halkının güvenli bir şekilde tahliye edilmesine yardım ettiği sırada kurşunlara hedef olarak, inşaatını yeni bitirmiş olduğu evinin hemen önünde 25 Aralık 1963 Çarşamba günü sabah saatlerinde, 28 yaşında şehit düştü.

Hüseyin Ruso’nun 54 yıldır kayıp olan naaşı, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2016 yılında Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’nde gerçekleştirdiği kazılar sonucunda DNA eşleştirilmesiyle bulunmuştur.”