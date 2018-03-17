Şekeri bırakmak hayatınızda neleri değiştirir?

Güzel bir pastaya hayır demek ya da çay-kahveyi şekersiz içmekte zorlanıyoruz. Şekerli şeyler yedikçe daha çok yemek konusunda istek duyuyoruz. Üstelik bunu şekerin verebileceği zararları bilerek yapıyoruz. Peki şeker yemeyi bırakmak hayatımızda neleri değiştirir? İşte şekeri azaltınca hayatımızda değişecekler...

Şeker olmasaydı...

Ya şeker yemeseydik? Ne olurdu? İlk başta cildimiz daha güzel ışıldardı, daha enerjik hissederdik ve daha kolay kilo verebilirdik.

Ani enerji çöküşleri biter

Şekerli gıdaların enerji verdiği bir gerçek. Ancak şekerli bir gıda tükettikten sonra şeker seviyemiz birden artar ama daha sonra ani bir düşüşe neden olur. İşte bu dalgalanmalar, bizi daha yorgun ve halsiz hissettirir. Gün boyunca bu tarz dalgalanmaları yaşamamak adına en sağlıklı yöntem aşırı şeker tüketiminden vazgeçmektir.

Daha güçlü bağışıklık sistemi

Aşırı şeker tüketimi kötü bakterilerin çoğalmasına neden olurken sağlığınızı da olumsuz yönde etkiler. Şeker tüketimini bıraktığınızda, bağırsaktaki yararlı bakteriler zarar görmez ve bu da bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol oynar.

Düzenli bağırsak hareketleri

Fazla şeker tüketimi bağırsak hareketlerinde düzensizliğe neden olurken bağırsak fonksiyonuna da zarar verebilir. Çok fazla şekerli tüketmenin en büyük yan etkilerinden biri de, bu tarz gıdaların bağırsaktan çok hızlı bir şekilde geçmesi ve ishale neden olmasıdır.

Daha sağlıklı cilt

Şeker, metabolizmanızı kötü yönde etkilerken olumsuz yansımalarını da cildinizde görebilirsiniz. Aşırı şeker yüklü yiyecekler tükettiğinizde yüzünüzdeki akne gibi cilt sorunları ağırlaşır, cildinizi pürüzlü hale getirir. Cildinizde adeta ‘zehir’ etkisi yaratan şekeri bırakmak, tüm bu sorunların da önüne geçmenizi sağlayabilir.

Daha kolay kilo kontrolü

Şeker demek, ekstra kalori tüketimi anlamına geliyor. Bu ekstra kalorin sonucu olarak da kilo almaya başlıyorsunuz. Şeker tüketimini bıraktığınız an fazla kilolarınızı vermek ve zinde hissetmek daha kolay olacaktır.

Ruh halinizde daha az değişim

Şekeri daha az tükettiğinizde seratonin ve dopamin dengesizliği yaşamaz ve ruh halinizde ani değişimler olmazdı. Aldığınız şeker miktarını azaltmanız sizi gün boyu daha istikrarlı bir ruh haline ve kontrol sahibi bir yapıya dönüştürür.

Tatlı krizleri azalır

Şeker bağımlılık yapar. Ne kadar şeker tüketirseniz o kadar çok şeker istersiniz. Tatlı krizlerini sona erdirmek istiyorsanız, tatlıya ‘güle güle!’ demelisiniz. Diyetinizdeki şeker ve yapay tatlandırıcıları bıraktığınızda, meyvelerden aldığınız doğal şekerin tadı da daha güzel gelmeye başlayacak.