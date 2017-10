Şekerli ve Gazlı İçecekler Hücrelerimizi Daha Hızlı Yaşlandırıyor

Gazlı içecekler şeker, kalp hastalığı ve obezite de dahil bir takım sağlık sorunları ile ilişkilendirilmişti. Yapılan bir çalışmaya göre, günde bir tane bile şekerli ve gazlı içecek içmek, vücudunuzdaki hücrelerin erken yaşlanmasına sebep olabilir.



Hepsi, kromozomlarımızın uçlarında bulunan koruyucu başlıklar olan telomerler ile ilgili. Önceki araştırmalar, telomerlerin biz yaşlandıkça kısalmaya eğilim sergilediğini göstermişti. Bu yeni araştırma ise gazlı içecek içmenin işlemi hızlandırdığını iddia ediyor.



San Fransisko Kaliforniya Üniversitesi Yaşlanma, Metabolizma ve Duygu Merkezi başkanı ile çalışmanın eş başkanı olan Dr. Elissa Epel, bir telefon mülâkatında The Huffington Post’a şöyle konuşuyor: “Kısalmış telomerlere sahip olmak, hayatta daha erken kronik rahatsızlıklar geliştirmenin kuvvetli bir habercisi niteliğinde. Bu yüzden obeziteye ek olarak, gazlı içeceğin sağlığımıza etki edebiliyor olduğu başka bir yol daha var.”



Üniversitede bir araştırmacı olan çalışmanın baş yazarı Dr. Cindy Leung, yazdığı bir açıklamada gazlı içeceğin telomer uzunluğu üzerinde sahip olduğu bariz etkinin, sigaradan kaynaklanan etkiler ile aşağı yukarı kıyaslanabilir göründüğünü aktarıyor.



Araştırmacılar, çalışma için 20 ve 65 yaş arası 5.309 sağlıklı erkek ve kadından alınan DNA’larda telomer uzunluğunu ölçtü ve her kişinin düzenli olarak ne kadar şeker ile tatlandırılmış gazlı içecek içtiğine baktı. Veriler 1999’dan 2002’ye kadar uzanıyordu.



TIME dergisinin bildirdiğine göre araştırmacılar, günde 240 ml. gazlı içecek içtiğini bildiren insanların telomerlerinin, bu kişilerin biyolojik yaşlarının 1.9 yıl daha kısa olduğunu gösterdiğini buldular. Günlük 600 ml. içmek 4.6 yıl daha fazla biyolojik yaşlanma ile bağlantılandı.



Epel, yaptığı yazılı açıklamada şöyle diyor: “Bu, gazlı içeceğin telomer kısalığı ile ilişkili olduğunu gösteren ilk kanıt. Bu buluş yaş, ırk, gelir ve eğitim seviyesine bağlı olmaksızın geçerli.”



Tabii ki, gazlı içecek tüketimi ve kısa telomerlerin bağlantılı olması, gazlı içecek içmenin telomerlerin kısalmasına neden olduğunu gerçekten kanıtlamıyor. Fakat Leung’un The Huffington Post’a bir e-posta aracılığıyla söylediğine göre “sonuçlar, gazlı içecek içmenin hücrelerinizi hızlı yaşlandıracağını büyük ölçüde ima ediyor. Bizimki gibi çalışmalar, deneysel çalışmalarda daha ileri biçimde araştırılabilecek olan ve bu önemli ilişkinin doğasını belirlemeye neden olan ilk keşifler sunar.”