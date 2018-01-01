Seki: Travma atlattım, kilo almam çok doğal

Bir hayli duygulandığını belirten şarkıcı, sahne sonrasında basın mensuplarının karşısına çıktı. Kıbrıs Malpas Otel’de gerçekleşen konseri yaklaşık sekiz yüz kişi izledi. Şarkıcı, saatler 24.00’a gelirken “İsyan” şarkısını söylediğini ve 2018’in ilk saniyelerine ise “Hayat Bayram Olsa” şarkısını seslendirerek isyan etmeyi eskide bıraktığını artık isyan etmeyeceğini belirtti. Bu sene de korktuğu için tüp mide ameliyatı olmayacağını söyleyen şarkıcı; “Travma atlattım, kilo almam çok doğal.” dedi. Sahne kostümü olarak siyah renk tercih eden şarkıcı, uzak doğu Japon uğuruna inandığını belirtti.