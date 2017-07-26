Seks kölesi yapılan Ezidi kadın yaşadığı dehşet dolu ayları anlattı

2014 yılında DEAŞ'ın Ezidilere yönelik saldırıları sırasında evinden kaçırılarak teröristler tarafından henüz 14 yaşındayken seks kölesi yapılan Ekhlas yaşadığı dehşet dolu ayları anlattı.

BBC muhabiri Fiona Lamdin'e konuşan talihsiz kadının anlattıkları insanın kanını donduracak cinsten.

'Babamı gözlerimin önünde öldürdüler' diye konuşan Ekhlas, 'hayvana benzeyen' bir DEAŞ'lı terörist tarafından alıkonduğunu söylüyor. İşte Ekhlas'ın kendi ağzından yaşadığı o dehşet...

'6 ay boyunca her gün tecavüze uğradım. Sürekli dövülüyordum ancak hiç ağlamadım. Teröristlerin kaçırdığı hiç kimse düzgün beslenmiyordu. Duyduğum tek şey çığlıklar ve ağlama sesleriydi'

'Bir keresinde 40 yaşında bir teröristin 10 yaşında bir çocuğu alıkoyduğunu gördüm. Çocukların annelerine seslenmelerini asla unutamayacağım'

'Esir tutulduğum her gün kendimi öldürmek istedim'

DEAŞ'ın seks kölesi olarak tuttuğu ve teröristlerin elinde kurtulan pek çok Ezidi kız da Ekhlas'ın anlattıklarına benzeyen dehşet hikayeleri paylaşıyor.

İsmini vermek istemeyen 17 yaşındaki Sincarlı Ezidi genç kadın, 10 yaşındaki kız kardeşi ile birlikte DEAŞ'ın köle pazarında nasıl satıldığını ve yaşadıklarını uluslararası medyaya anlatmıştı...

Dokuz ay boyunca seks kölesi olarak kullanıldığını anlatan kız, kendisini satın alan Çeçen DEAŞ militanını tarafından her gün tecavüze uğradığını söyledi.

Genç kız, Sincar'da kaçırıldığını ve önce Musul'a sonra da DEAŞ'ın kalesi Rakka'ya götürüldüğünü ifade etti. Ezidi kız, "Bu süre yaşam ve ölüm arasında sürekli tekrarlanan bir karar anı gibiydi. Militanlar tarafından sürekli tecavüze uğruyordum ve dövülüyordum" diye o ayları anlatıyor.

Anlattıklarına göre militanlar "çarpık" cinsel istekleri karşılanmadığı ve direnç gördükleri zaman, "kölelerini" kaynar su dökerek, kırbaçlayarak ve işkence edilerek "cezalandırıyorlardı" İşte onun ağzında yaşadıkları;

"Beni alan militan kendisine Al-Russiyah" diyordu. O ve fedaileri beni kirlettiler. O anlar hala bana kabus olarak geri dönüyor"

"Militanlar kaçırdıkları kadınların önce bekaretlerini kontrol ediyorlar. Bakire olanlar en az 40 erkeğin olduğu bir odaya götürülüyor ve sıraya diziliyor. Odadaki DEAŞ militanları istedikleri kızları işaret ediyor ve satın alıyor"

"Benim ve 10 yaşındaki kız kardeşimin satıldığımız gün annemi son gördüğüm gündü. Kardeşimin gözyaşları içinde onun saçlarına tutunuşunu hiç unutmayacağım"

"Al-Russiyah her sabah satın aldığı kızları çırılçıplak soyar ve onları koklayarak kiminle ilişkiye gireceğine karar verirdi"

"Tutsak alındıktan 9 ay sonra bir kaçış fırsatımız oldu. Russiyah ve adamları Sincar yakınlarında peşmergeler tarafından öldürüldü. Ancak o zaman kendimizi kurtarabildik."

Genç kızın hikayesini dinleyen 23 yaşındaki İsveçli yardım görevlisi Delal Sindy, yaşanan dehşetin hikayesinin dünyaya duyurulmasına yardımcı oldu.