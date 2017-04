Sektörün derdi kaçak et

Alınan tedbirler çara olmadı, aradaki fiyat farkı nedeniyle Güney’den Kuzey’e kaçak et gelişi devam ediyor. Günün sonunda tüketicinin yanı sıra dürüst çalışan kasaplar ve hayvan üreticileri de mağdur oluyor

KAÇAKÇILARIN GÖZÜ KARA: Zaman zaman artan fiyat farkı nedeniyle et kaçakçıları her türlü riski göze alarak Güney’den Kuzey’e kaçak et getirmeye devam ediyor. Her yıl tonlarca et sağlıksız koşullarda yasadışı olarak sınırdan geçirilerek vatandaşın sofrasına ulaştırılıyor

16 AYDA 4 bin 760 KİLO: Polis ve gümrük ekiplerinin 2016’da ele geçirdiği kaçak et miktarı istatistiklere 3 bin 500 kilo olarak yansıdı. 2017 yılının ilk 4 ayında yapılan operasyonlarda ise bin 260 kilo kaçak et yakalandı. Yakalanmadan pazara çıkan etin ne kadar olduğunu tahmin etmekse güç

DÜRÜST KASAPLAR İSYANDA: Et kaçakçılığı işini yasal çerçevede yapan kasapları da mağdur ediyor. Haksız rekabetle karşı karşıya kalan dürüst kasaplar, denetimlerin arttırılmasını ve et kaçakçılarına daha caydırıcı cezalar uygulanmasını verilmesini istiyor

