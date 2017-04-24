Selanik’te Türkiye Konsolosluğu’na molotoflu saldırı

Yunanistan’ın Selanik kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu binası önündeki polislere molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Sabah erken saatlerde Yunanistan’ın Selanik kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu’na yönelik meydana gelen olayda yüzleri maskeli bir grup, Konsolosluk binası önünde bekleyen polislere iki adet molotof kokteyli fırlattı.

Molotofların patlaması sonucu yaralanan olmazken herhangi bir hasar da meydana gelmedi.

Selanik’te daha önce de Konsolosluk binası önündeki polis kulübesini hedef alan benzer saldırılar olmuştu.