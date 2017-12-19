Selda Bağcan Burning Man’de sahne alacak

Selda Bağcan, Nevada’daki çölde 31 yıldır düzenlenen, bu sene 26 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak Burning Man 2018’de sahne alacak.



Habertürk'ün yazarı İpek Durkal'ın haberine göre Selda Bağcan, ABD’nin Nevada Eyaleti’ndeki Black Rock Çölü’nde 31 yıldır düzenlenen ve dünyanın her yerinden 70 bine yakın müzikseveri ağırlayan Burning Man 2018’e davet edildi.



Dünyanın en çılgın festivali olarak bilinen etkinlikte geçen yıl ‘Sivas Ellerinde Sazım Çalınır’ türküsü çalınan sanatçı bu kez çölde sahneye çıkıp şarkılarını canlı canlı seslendirecek.