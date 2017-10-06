Selda Bağcan: Sanat hayatımda 300 bin TL’yi bir arada görmedim!

Klasikler arasına giren 'Yaz Gazeteci' şarkısının yurt dışında gördüğü ilgi sonrası Türkiye'de genç nesil tarafından yeniden keşfedilen Selda Bağcan'ın konser ücretinin 300 bin TL’ye çıktığı iddia edildi. Usta şarkıcı ise "Sanat hayatım boyunca 300 bin TL’yi bir arada görmedim" dedi.

KONSERİ 500 ÖZEL DAVETLİ İZLEDİ

HT magazin'in haberine göre; ‘Yaz Gazeteci’ şarkısının dünyaca ünlü festivallerde gördüğü ilgi sonrası Türkiye’de de popülaritesi artan Selda Bağcan, özel şirket konserleri için ücretine zam yaptı. Dört gün önce Zorlu PSM’de İsrailli grup Boom Pam’le aynı sahneyi paylaşan usta sanatçının, konser için 300 bin TL aldığı öğrenildi.

REMIX ALBÜMÜ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Dünyanın en iyi kadın vokalleri arasında gösterilen Bağcan, geçtiğimiz ay ‘Selda Bağcan Remix’ albümünü müzikseverlerle buluşturmuştu. Sanatçının ‘Gesi Bağları’, ‘Yaz Gazeteci’ gibi kült şarkılarının Acid Pauli, Catwork, Her Douglas gibi dünyaca ünlü DJ’lerin imzasını taşıyan çalışması büyük beğeni toplamıştı.

SELDA BAĞCAN'DAN AÇIKLAMA

"Değerli Basın Mensubu;

Son günlerde basında hakkımda yer alan haberlerle ilgili, beni aynı anda hem üzen hem de sevindiren olayla bağlantılı söyleyeceklerim var.

27 Eylül 2017 tarihinde Zorlu PSM’de gerçekleşen, bütün dünyaya TV yayınıyla aktarılan Red Bull Canlı Sahne Özel Konseri için aldığım ücretin 300 bin TL (üçyüzbintürklirası) olduğuna dair basında asılsız haberler çıkmıştır.

Üzüldüm, çünkü sanat hayatım boyunca 300 bin TL’yi bir arada görmedim. Sevindim, çünkü halkımın beni görmek istediği yerdeydim. (Sosyal medyada bu asılsız haber sonrası yer alan yorumlardan anlaşılacağı üzere).

İşte durum bu. Keşke yazılanlar doğru olsaydı."