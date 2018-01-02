Self Check, KKTC halkının hizmetinde

Map2heal tarafından geliştirilerek profesyonel bir takip sistemi sunan ve aynı zamanda da en optimal muayene zamanlarını kullanıcıya hatırlatan Self Check bu gün Merit Lefkoşa Otel’de Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel yanısıra Map2heal kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. Tayfun Aybek ile Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Genel Sekreteri Yunus Gürkan’ın katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Kanserle mücadelede erken tanı bilincinin gelişmesinin önemine dikkat çeken Ahmet Savaşan yaptığı konuşmada, erken tanı için toplumun, sağlık çalışanlarının ve politika oluşturucuların farkındalığının önemine vurgu yaptı. Mobil takip sisteminin sekiz aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Ahmet Savaşan, sistemin göğüs kanserini erken tanıma olanağı sunduğunu vurguladı.

Kadınların online uygulamayı cep telefonlarına veya tapletlerine yükleyerek meme kontrollerini evlerinde düzenli ve doğru yöntemlerle yapabileceklerini söyleyen Savaşan, kadınların sistem sayesinde şüpheli bir durumda geç kalmadan doktorlarına başvurmalarını mümkün kılacağını anlattı.

Tanıtımı yapılan mobil uygulamanın erken teşhis hayat kurtarır projesinin ilk adımı olduğunu belirten Ahmet Savaşan, bundan sonraki süreçte, muayene bulgularının otomatik olarak uzman doktorlara iletileceğini ve hatta cep telefonu üzerinden göğüs dokusunu analiz edebilen cihazlara bilgi aktarılmasının sağlanacağını anlattı.

Konseyin kanserle ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşması gerektiği bilincinin yaratılması için uzun zamandır Kanser Hastalarına yardım derneği ile işbirliği yaptığını söyleyen Raziye Kocaismail de konuşmasında mobil uygulamanın erken teşhis konusunda KKTC’de atılan tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Konsey Başkanı Ahmet Savaşan’a ülkede kanserde erken teşhis bilincinin gelişmesi için uzun zamandır yaptığı içten çalışmalar ile katkılarından ötürü teşekkür eden Kocaismail, online takip sisteminin meme kanserinde erken teşhis konusunda ülkemizdeki bütün kadınlara hayati bir olanak sunan paha biçilmez bir hediye olduğunu ifade etti. Online takip sisteminin Kanser Hastaları’na yardım derneğine ücretsiz olarak hediye edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaismail, derneğe başvuran kadınların sistemden ücretsiz yararlanabileceklerini sözlerine ekledi.

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında Göğüs (Meme) Kanseri‘nin geldiğini ifade eden Prof. Dr Tayfun Aybek de konuşmasında, kadınlarda meme kanseri görülme oranının %12,9 olarak hesaplandığını söyleyerek, göğüs kanserinin erken teşhis edildiği takdirde tamamen iyileşebildiğinin altını çizdi.

Vücudunu en iyi tanıyan yine kişinin kendisidir diyen Prof. Dr Aybek mobil uygulama sayesinde kadınların her ay muayenelerini kayıt altında tutabileceklerini ve değişikliklerin erken farkına varabileceklerinin altını çizdi. Mobil uygulamanın oldukça profesyonel bir takip sistemi sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Aybek mobil uygulamanın aynı zamanda, en optimal muayene zamanlarını da kullanıcıya hatırlatacağını söyledi.