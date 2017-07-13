Semaverin içine barut döktü, patlamada yaralandı

Ziyamet köyünde dün, ramazan topunun barutunu evinin avlusu içerisinde yanmakta olan çay semaverinin içine dökerek patlamaya neden olan C.M. (E-41), sağ elinden ciddi şekilde yaralandı.

Polis açıklamasına göre, yetkili makam tarafından izinli olarak Ramazan ayı süresince iftar vakitlerinde patlatması için kendisine verilen ve kusurlu olduğu için daha önceden patlamayan ramazan topunu (gök bombası) ilgili yere iade etmeyip kanunsuz olarak tasarrufunda bulunduran C.M., barutu yanmakta olan çay semaverinin içine döker patlamaya neden oldu. C.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.