TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bugün AKP merkezinde yeniden üyelik töreni düzenlendi. Törende üyeliği resmiyet kazanan Erdoğan, “Anayasa gereği ayrıldığım partime, yuvama, sevdama, aşkıma geri döndüm” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Osman Baydemir, Erdoğan’ın AKP’ye üye olduğu anlarda yaptığı grup toplantısında bir duruma işaret ederek, “İyi de kurban sen ne zaman partiden ayrıldın ki?” diye sorguladı.

Partisinin grup toplantısını eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklu olduğu için yürüten Baydemir’in gündeminde Erdoğan’ın AKP’ye yeniden üye olması vardı.

Baydemir, “Erdoğan partisine bir kez daha üye olmuş. İyi de kurban sen ne zaman partiden ayrıldın ki? Kimse seni partiden ayırmamıştı ki zaten. Tamı tamına cumhurbaşkanı seçildiği günden bugüne değin zaten partiyi sen yönetiyordun” dedi.

Yüksekdağ’ın HDP üyeliğinin düşürüldüğünü hatırlatan Baydemir, “Ancak hukuk dışı yöntemle Figen Yüksekdağ’ın partiden üyeliği düşürüldü. Gün gelecek Yüksekdağ yine HDP’ye üye olacak, bunun sözünü veriyoruz” diye konuştu.