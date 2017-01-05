Sendikalara gözdağı

KTÖS’ün ajandasına tepki gösteren bazı milletvekilleri öğretmen sendikalarını cezalandırmak için Cumhuriyet Meclisi’ne yasa önerisinde bulundu. Öneri, iki öğretmen sendikası için çalışan 3 profesyonelin maaşının kesilmesini içeriyor

6 VEKİLDEN ORTAK ÖNERİ: Kamuda yetkili iki öğretmen sendikasına yasa ile tanınan 3 profesyonelin maaşının ödenmesi hakkının iptali için hazırlanan öneriye UBP’den Dursun Oğuz, Zorlu Töre, DP’den Serdar Denktaş, Mustafa Arabacıoğlu, Özdemir Berova ile bağımsız milletvekili Hasan Taçoy imza koydu

GEREKÇE İLGİNÇ: Öğretmenlerin “profesyonel mesleğini icraya imkan tanıma” ve “eğitim öğretimin aksamaması” yasa önerisine gerekçe olarak gösterildi. Önerinin gerekçe kısmında her iki sendika için 3’er ek istihdam yapıldığı ve bunun maliyeye ek yük getirdiği de vurgulandı

“ASIL NEDEN AJANDA”: KTÖS Genel Sekreteri Elcil: Bu yasa önerisinin hedefi KTÖS’tür. Neden ise ajandadır. Toplamda 3 bin 800 öğretmen içerisinde her sendika için 3 profesyonelin maliyeye ek yük getirdiği iddiası komik. Devletin parası yok, öğretmenden tasarruf yapmaya çalışıyor

“ÖRGÜTLÜ YAPIYA SALDIRI”: Gökçebel: KTÖS’ün ajandası bahane edilerek günlerdir süren tartışmaların altından ne çıkacak diye bekliyorduk. UBP-DP yumurta doğurdu. Bu örgütlü yapıya yapılan ilk saldırı değil, son da olmayacak. Bizim bunlara karnımız tok

Duygu Alan

Demokrat Parti Girne Milletvekili Özdemir Berova, Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekilleri Serdar Denktaş ve Mustafa Arabacıoğlu, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre ve Mağusa Milletvekili Dursun Oğuz ile Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, öğretmenlerin profesyonel sendikacılık yapmasını engellemeye yönelik Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni Cumhuriyet Meclisi’ne sundu.

KTÖS ve KTOEÖS’ten yapılan açıklamada, yasa önerisi ile amaçlananın sendikaları kapatmak olduğu belirtildi.

Demokrat Parti Girne Milletvekili Özdemir Berova, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni devlete öğretmen kadrosu ile istihdam edilenlerin mesai saatlerinde asli görevlerini yapmalarını sağlamak amacı ile yaptıklarını kaydetti.

Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy ise yasa önerisi ile sendikaların kapatılmaya, sendikacılığın bitirilmeye çalışıldığı söylemlerinin doğru olmadığını kaydetti.

Taçoy, öneriye imza koymasının nedenini; “Sendikal izinlerin süresinin kısaltılması gerektiği düşüncesini savunmak” olarak açıkladı.

Sendikalar “linç kampanyası”, “saldırı” dedi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Başkanı Tahir Gökçebel, ülkede yıllardır belli kişi ve kesimlerce örgütlü yapıya yönelik bir saldırı olduğunu ifade ederek Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin de sendikaları yok etmeye yönelik yürütülen bu kampanyaların bir parçası olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil ise öğretmen sendikalarına yönelik bir linç kampanyası başlatıldığını dile getirerek “Ajandalar bahane edilerek dikensiz gül bahçesi yaratılmak isteniyor. Bunu yapanlar da UBP, DP ve bağımsız görünüp taraf olanlardır. Bunlar statükonun devamını istemektedir” dedi.

Elcil, “Sesimizi kısamayacaklar” derken Gökçebel, “Bizim bunlara karnımız toktur, çok gördük” dedi.

Yasa önerisin gerekçeleri:

Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel gerekçesi ise şu ifadelerle açıklandı: “Öğretmenlerin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki sendikanın her birinin yetkili organlarınca atanacak üç yöneticisine görevleri süresince ödenekli izin verilmesi, öğretmenlik hizmeti vermek üzere istihdam edilen bu kişilerin mesleklerini icra etmelerine engel olmakta ve eğitim öğretim faaliyet ve hizmetlerinin aksamaması için bu kişilerin görevini yapmak üzere yeni istihdamlar yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum kamu maliyesine de ek yük getirmektedir.”

Gökçebel: UBP-DP yumurta doğurdu

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Başkanı Tahir Gökçebel, sendikaları itibarsızlaştırmaya yönelik bir takım saldırıların sürekli olarak yapılmakta olduğunu kaydederek Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi ile amaçlanın özellikle yaklaşan referandum öncesi sendikaların sesini kısmak, sendikaları kapatmak olduğunu öne sürdü.

“Bizim bunlara karnımız toktur” diyen Gökçebel şunları söyledi: “Örgütlü yapıya yıllardır saldırı yapılıyor. Günlerdir süren tartışmaların altından ne çıkacak diye bekliyordum. UBP, DP beklediğim gibi yumurta doğurdular. Meclisin önünde sendikalaştıkları için işten attıkları insanlar var. Özel sektörde sendikasız, örgütsüz insanlar köle gibi çalıştırılıyor. Var olan sendikaları da yok etmek için bir kampanya başlatmışlar. Sosyal medyada da var olan tehdit ve şantajlar sendikaları itibarsızlaştırmak için yapılan saldırılar belli ki hükümet eli ile organize ediliyor. Gizli niyet sendikaları kapatmaktır. Ancak bunu ilk kez denemediler, son kez de olmayacak. Özellikle yaklaşan referandum öncesi sendikaların sesini kısmayı, yalaka, işbirlikçi sendikalar kurmayı amaçlıyorlar ama bizim bunlara karnımız toktur.”

Elcil: Amaç linç kampanyası

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye’nin ünlü modacısı Barbaros Şansal’a yapılan linç kampanyasının bir benzerinin de farklı farklı şekillerde öğretmen sendikalarına yapılmaya çalışıldığını, ancak bu kişilerin amaçlarına erişemeyeceklerini söyledi.

“Hedefte ise KTÖS var diyen” Elcil, “Bizim bu ajandalar bahane edilerek dikensiz gül bahçesi yaratılmaya çalışıyor. Bunu yapan da UBP, DP ve bağımsız görünen statükonun devamından yana taraf olanlardır. Bu düzenin değişmesini istenmiyorlar” dedi.

Şener Elcil, “Bunun en güzel örneğini de ‘Dur De’ kampanyasında gördük. Çözüme ve tavize ‘Dur De’ diyenler önceki gün de KTÖS’e “Dur De’ dediler. Bunlar hep aynı çevrelerdir. Bu kişilerin içinde öğrenciler, sadece TC vatandaşı olanlar vardı. ‘TC’de ne varsa burada da olacak’ mantığının ürünü önceki gün KTÖS önündeydi. Gerçekleri medenice tartışmaktan uzak, kulaktan duyma bilgilerle insanlara hakaret etmeyi alışkanlık eden bir grup vardı. Bu grup kozmopolit bir gruptu. Bir gurup ‘Alahuekber’ diyordu, bir gurup; ‘Biz Atatürk’ün askerleriyiz’ diyordu, bir gurup ise ‘Alparslan Türkeş’in askerleriyiz’ diyordu. Dincisi, ülkücüsü önceki gün bir araya geldi. Bu kişilerin yüzde 95’i de ya KKTC-TC yurttaşıydı ya da sadece TC vatandaşıydı. ‘Hainler güneye’ dediler. Yıllar var bu hain edebiyatı devam eder. Ancak bu söz bana veya sendikama değil tüm Kıbrıslı Türklere söylenen sözdür” diye konuştu.

“İntikamcı anlayış”

İstenilenin profesyonel sendikacılığı kaldırmak olduğunu ifade eden Elcil, “çözüm sürecinde etkin olmamızı istemiyorlar, temel gerekçeleri de öğretmene ihtiyaç olduğu yönünde. 3 bin 800 öğretmen içerisinde her sendika için 3 profesyonelin maliyeye ek yük getirdiği iddiası komik. Devletin parası yok, öğretmenden tasarruf yapmaya çalışıyor” dedi.

Elcil, “Biri sesimizi kısacağını sanıyorsa yanılıyor. Şener Elcil gider KTÖS Genel Sekreterliğine gelen aynı vizyonda devam eder. Bu böyle bilinsin” diye konuştu.

Şu anda yaşananın tam bir faşizm olduğunu ifade eden Şener Elcil, “Gazetecilik mesleğine hakaret saydığım, adı gazeteci olup da tetikçi olan bazı insanlar var. Şansal’a linç kampanyası yapan bu ispiyoncular, aynı uygulamayı bizim için de uzun bir süredir yapmaktadırlar. Biz sebebini ve menfaatlerini çok iyi biliyoruz, bunları da yakında açıklayacağız” diye konuştu.

Taçoy: Fazlaca izinlerle sendikacılık olmaz

Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi’nde imzası bulunan Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, yasa önerisi ile sendikaların kapatılmaya, sendikacılığın bitirilmeye çalışıldığı söylemlerinin doğru olmadığını kaydetti.

Taçoy, öneriye imza koymasının nedeni; “Sendikal izinlerin süresinin kısaltılması gerektiği düşüncesini savunmak” olarak açıkladı.

Hasan Taçoy, “2000 yılı başlarında aynı şekilde bir yasa yaptık ve profesyonel sendikacılık izin haklarını, sayısını kısıtlamıştık. Bu önergeye de imza koyarak sendikal izinlerin süresinin kısaltılması gerektiğini düşündüğümü ortaya koymuş oldum. Benim gerekçem bu. Sendikayı kapatmak, sendikacılığı bitirmek niyeti söz konusu değildir. Kaldı ki, sendikacılık bu şekilde bitmez. Sendikacılık bir anlayış bir haktır fakat alınacak fazlaca izinlerle sendikacılık olmaz” diye konuştu.

Berova: Öğretmen mesai saatinde asli görevini yapacak

Demokrat Parti Girne Milletvekili Özdemir Berova, devlete öğretmen kadrosu ile atanan kişilerin mesai saatleri içerisinde sendikacılık yaptığını bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ve bunun önüne geçmek için Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni yaptıklarını kaydetti.

Berova, “Birini öğretmen diye istihdam ediyoruz, profesyonel sendikacılık adı altında mesai saatlerinde sendikacılık yapıyor ve öğretmen maaşı alıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil, bunun önüne geçmek amacı ile yasada bir değişiklik yapıyoruz. Bu değişiklik sonrasında sendikacılık yapmak isteyen kişiler, mesai saatlerinden sonra yapacak, devlete öğretmen kadrosu ile giren asli görevini yapacak” diye konuştu.