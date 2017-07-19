Senem Kuyucuoğlu’ndan seksi kare

Bundan üç yıl önce uyuşturucu kullanırken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan ve sonrasında uzun bir süre magazin gündeminden inmeyen Kuyucuoğlu bu yaşananların ardından Hülya Avşar’la birlikte çalışmaya başlamış ve geçmişe sünger çektiğini söylemişti. O dönem yaptığı açıklamalar ve katıldığı programlardaki döktüğü gözyaşları halen akıllarda olan Senem Kuyucuoğlu’nun son paylaşımı takipçilerine bir hayli cesur geldi. Sırtı çıplak bir şekilde objektife gülümseyen genç kadının son derece cesur ve iddialı bu fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni topladı.