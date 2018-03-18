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Şener Şen’in güldüren esprisi

Şener Şen, Yol Ayrımı filmindeki rolüyle Nürnberg Film Festivali'nden En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı.

18/03/2018

Şener Şen’in güldüren esprisi
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Duayen oyuncu Şener Şen, geçen yıl Yavuz Turgul’un çektiği ‘Yol Ayrımı’ filminde başrolü üstlenmişti. Şen, Nürnberg Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

‘HEDEFİM: UMUT VAAT EDEN GENÇ ÖDÜLÜ’

Ödülle ilgili konuşan Şen, “Bu festivalde Onur Ödülü almıştım, şimdi de En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldım. Bir dahaki sefere de Umut Vaat Eden Genç Oyuncu Ödülü’nü alırım artık” diyerek espri yaptı.

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TAGS: Şener Şen, Yol Ayrımı
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