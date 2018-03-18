Şener Şen’in güldüren esprisi

Duayen oyuncu Şener Şen, geçen yıl Yavuz Turgul’un çektiği ‘Yol Ayrımı’ filminde başrolü üstlenmişti. Şen, Nürnberg Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

‘HEDEFİM: UMUT VAAT EDEN GENÇ ÖDÜLÜ’

Ödülle ilgili konuşan Şen, “Bu festivalde Onur Ödülü almıştım, şimdi de En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldım. Bir dahaki sefere de Umut Vaat Eden Genç Oyuncu Ödülü’nü alırım artık” diyerek espri yaptı.