Senfoni Orkestrası 2017’nin İlk Konserini Yarın Gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanlığı Senfonu Orkestrası, 2017’nin ilk konserini yarın YDÜ AKKM’de saat 20:00’de gerçekleştirecek. Şef Ali Hoca yönetiminde ve Ayşe Karaoğlan’ın solistliğindeki konserde Mozart’ın 5 numaralı Keman Konçertosu (La Majör Kv.219) ve Ali Hoca’nın dünya ilk kez CSO tarafından gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Kapriçyosu isimli eserleri icra edilecek.

1775 yılında dünyaca ünlü besteci Mozart tarafından yazılan ve 5 numaralı Keman Konçertosu “Türk” olarak da bilinmektedir. Yavaş-hızlı yapısında olan eserin “Türk” olarak da nitelendirmesi üçüncü bölümünde ard arada gelen kollenyo’nun (collegno) kontrbas ve çelloda kullanılması sırasında kromatik bir dizilimin çalınması nedeniyledir. Osmanlı’nın Viyana kapılarına dayandığı ve Osmanlı’nın kendi yaşam tarzı içerisinde ata binmeleri ve eserin ilgili bölümünde atların çıkardığı sesler betimlenmiştir.

Ali Hoca’nın Ocak 2017’de tamamladığı ve CSO tarafından ilk kez dünya prömiyerine çıkacak olan “Kıbrıs Kapriçyosu” isimli eserde Kıbrıs ezgi, ritim ve makamlarından faydalanıp kendi düşünce ve anlayışı doğrultusunda yeni temalar üretmiş ve bunları işlemiştir. Eserde ayrıca sevgi, acı, hüzün, neşe iç içedir. Canlı bir müzik anlamını taşıyan “Kapriçiyo” daha ziyade senfonilerden daha kısa ve serbest formlardaki motiflerin duyulduğu eserlere verilen addır.

Konser halka açık ve ücretsiz olacak.