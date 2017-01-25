Sennaroğlu UBP’ye geçti

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, belediye meclis üyeleriyle beraber Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) katıldığını açıkladı.

Sennaroğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, son dönemlerde yaptığı istişareler sonucunda ve Büyükkonuk Sosyal Tesisleri’nin (The Pine View Restoran & Bar) beldeye geri kazandırılmasında Ulusal Birlik Partisi yönetiminin istikrarlı duruşunu da göz önüne alarak, ekip olarak Ulusal Birlik Partisi’ne katılmaya karar verdiklerini kaydetti.

“SİYASETE ATALARIMIN PARTİSİNDE DEVAM EDECEĞİZ”

Mevcut hükümetin, bu ve buna benzer olayların çözümünde eski hükümete bakıldığında daha iş bitirici bir tavır sergilediğini söyleyen Sennaroğlu şöyle devam etti:

“Ayrıca beldemizde birçok gencimizin ihtiyacı olana kırsal kesim arsalarını dağıtma aşamasına getirmiş hızlı hizmet anlayışına sahiptir. Bu konulara daha birçok örnek verebiliriz.

Bu bağlamda meclis üyelerim ve ekibimle yapmış olduğumuz birebir toplantılarda bize yakın ve sıcak ilgi gösteren ve her konuda yanımızda olan, beldemiz için istemiş olduğumuz hiçbir şeyi geri çevirmeyen Sayın Başbakanımız Hüseyin Özgürgün’ün yanında olma kararını almış bulunmaktayız. Ben ve ekibim bugünden itibaren siyasetimizi atalarımın partisi olan Ulusal Birlik Partisi’nde sürdüreceğimizi ve hizmette dün olduğu gibi bugün de hiçbir parti rozetine bakmaksızın halka eşit şekilde ve aynı eforla devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz.”