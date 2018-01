Seo ve Sosyal Medya İlişkisi

İnternet dünyası kullanımının son yıllarda artmasının bir getirisi de sosyal medya kullanıcısı bir topluluk olunmasını ortaya çıkardı. Pazarlama sektöründe bir adım daha ileri gitmek ve her alanı kullanmak isteyen yatırımcılar, SEO içerikli her mecrayı değerlendirmeye gayret gösteriyor. Sanal dünyada arama motorlarında ilk sırada görünme savaşı veren SEO tutkunları için sosyal medya, kolay ve SEO uyumlu bir mecradır. Sosyal medyada yapılan her paylaşım hemen takip edenleri vesilesi ile yayılmaktadır. Paylaşımların da özgün olmaları ayrı bir SEO uyumluluğudur.

Ziyaretçi Sayısının Artması

Sanal dünyadaki pazarlama amaçlı internet sitesine müşteri ya da ziyaretçi çekebilmenin yollarından biri de Sosyal medya da site trafiğini artıracak işlemler hazırlamaktan geçiyor. Sosyal medya üstünde yapılacak olan paylaşım sayesinde internet sitesi trafiği artırılabilir. Arama motorlarının ön plana çıkarılması bu sayede temin edilebilir. SEO içerik ile uyumlu olan özgün sosyal medya paylaşımının bir getirisi olarak hem görünüşün hem de gurubun üstünden site üstüne yönlendirme sağlanabilir. Arama motorları da bu durumu link bina etme manasında algıladığı için internet sitesini ön plana çıkarmaktadır.

Link Vermede En Kolay Yöntem

Sosyal Medya üstünde revaçta olan ve bol miktarda takip edeni olan kişilerin yönlendirmeleri daha fazla kabul görüyor. Sosyal medya üstünde fazla takip edeni olanların paylaştığı linkler daha kaliteli geri dönüşümlere sebep oluyor. Bu da, internet sitesine dışardan link verme ile SEO uyumlu hale gelmesi neticesi, arama motorlarında öncelemesi sonucunu doğuruyor.

Eğer amaç internet sitesinin ön plana çıkması ise, sosyal medya hesabının da aynı adı içermesi önemlidir. Burada asıl amaçlanan, takip edenlerin miktarını artırmak ve siteye ulaşmalarını temi etmektir. Sosyal Medya hesabından sadece internet sitesine link verme adına bir tertibe gitmek büyük bir hatadır. Hesabın kabul görmesi ve ilgi çekmesi adına etkinlikler yapılmalıdır. Sıradan, doğal bir kullanan görünümü ile etkin bir etkileşme girmek gerekir. Hesabı takip edip internet sitesine girenlerin asıl yapmaları gereken şey, onların da bunu paylaşmalarını temin etmektir. İtina ile seçilen başlıklar ile cazip hale gelen bir hesap SEO uyumlu site üstüne yönlendirme ile istenileni gerçekleştirecektir. Hizmetler için ayrıca www.adtorium.com adresinden bilgi edinebilirsiniz.