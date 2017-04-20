Seracılık kredisi kullanan üreticiler için yeni karar üretildi!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Seracılık kredisi kullanan üreticiler için yeni karar üretildiğini açıkladı.

KKTC Kalkınma Bankası aracılığıyla Seracılık Kredisi kullanan üreticiler ve yine KKTC Kalkınma Bankası kaynaklarından geçmiş yıllarda Seracılık Kredisi Kullanan ve yüksek döviz artışları nedeniyle borçlarını ödeyemez hale gelen üreticilerin kullanmış oldukları döviz bazlı kredilerin “Konsolidasyonu ve/veya Rehabilitasyonu” için yeni karar üretildiğini açıkladı.

Atun, bu kapsamda, 2006-2008 yılı döneminde ABD Doları cinsinden kullandırılan Hazine Kaynaklı Sera Yatırım Kredilerinin ve Banka Kaynaklı Sera yatırım ve İşletme Kredilerinin TL para birimine çevrilerek, 9 yıl vade ile düşük faizli taksitlerle geri ödeme imkanı tanınması yönünde karar verildiğini vurguladı.

Seracıların genellikle yılda iki kez ürün almakta olmalarının da dikkate alındığını dile getiren Atun, taksit ödemelerinin de seracıları düşünerek hazırlandığını belirtti.

Atun, büyük özveri ile üretimlerini sürdüren seracıların, (Amerikan Doları) olarak kullandıkları kredilerin döviz dalgalanmaları karşısında korunması ve üreticiyi yeniden üretim yapar hale getirip istihdam sağlanarak, ekonomiye kazandırılması için borçlarının Türk Lirası’na dönüştürülmesinin amaçlandığını vurguladı.

Atun, kararda, hazine kaynaklı Sera Yatırım ve KKTC Kalkınma Bankası Kaynaklı Sera Yatırım ve İşletme Kredileri’nin döviz dalgalanmalarından dolayı geri ödemelerinde yaşanan problemlerin giderilmesi ve Seracıların kullanmış oldukları Kredilerin “Konsolidasyonu ve Rehabilitasyonu” çerçevesinde rahatlatılabileceğinin öngörüldüğünü kaydetti.