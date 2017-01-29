HABER KIBRIS

Serdar Denktaş’tan önemli açıklamlar

29/01/2017

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Serdar Denktaş’tan önemli açıklamlar
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Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş Yenidüzen Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Denktaş’ın açıklamalarından satır başları

  • UBP-DP Hükümeti vatandaşlık vermeye devam edecek
  • Özelleştirme Yasa Tasarası meclisten geçince Türkiye’den alacağımız 105 milyonluk bir rakamı alamadık
  • Harçlara uygulanan zam yasaya göre yapıldı
  • Döviz sadece vatandaşı değil Maliye’yi de etkiliyor
  • Devletin GSM zammına söyleyebileceği birşey yok
  • Hakim, hekim maaşlarının eşitlemeyi önerdik
  • Tarım Sigortası’na borç değil, avans veriyoruz
  • Türkiye’den 25 kişilik teknik heyet geldi tek tek bütün bakanlıkları gezdiler. Onların hazırlayacağı raporu bekliyoruz.
  • Birikim Özgür sırf hükümet arasında kriz yaratsın diye bile bile o yasaya onay verdi
  • Üzücü kaza sonrası sendikaların ortaya koyduğu yaklaşımlar yüzünden ilişkilerimiz bozuldu.
  • Sendikalar ve STÖ’ler “nasıl daha iyiye yürürüz” diye düşünürse çok daha iyi bir noktaya geliriz.

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TAGS: serdar denktaş, kıbrıs, haber
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