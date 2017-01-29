Serdar Denktaş’tan önemli açıklamlar
29/01/2017
Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş Yenidüzen Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Denktaş’ın açıklamalarından satır başları
- UBP-DP Hükümeti vatandaşlık vermeye devam edecek
- Özelleştirme Yasa Tasarası meclisten geçince Türkiye’den alacağımız 105 milyonluk bir rakamı alamadık
- Harçlara uygulanan zam yasaya göre yapıldı
- Döviz sadece vatandaşı değil Maliye’yi de etkiliyor
- Devletin GSM zammına söyleyebileceği birşey yok
- Hakim, hekim maaşlarının eşitlemeyi önerdik
- Tarım Sigortası’na borç değil, avans veriyoruz
- Türkiye’den 25 kişilik teknik heyet geldi tek tek bütün bakanlıkları gezdiler. Onların hazırlayacağı raporu bekliyoruz.
- Birikim Özgür sırf hükümet arasında kriz yaratsın diye bile bile o yasaya onay verdi
- Üzücü kaza sonrası sendikaların ortaya koyduğu yaklaşımlar yüzünden ilişkilerimiz bozuldu.
- Sendikalar ve STÖ’ler “nasıl daha iyiye yürürüz” diye düşünürse çok daha iyi bir noktaya geliriz.