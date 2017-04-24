Seren Serengil'den Ebru Şallı' ya ait olduğu iddia edilen fotoğraf için ilginç yorum

Seren Serengil, Ebru Şallı'nın olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında ilginç detaylar verdi. Serengil, "Ebru Şallı’nın göğüslerinin arası çok açık ve göğüsleri paylaşılan fotoğraftaki gibi sarkık değil, o benim yanımda da soyunup giyindiği için net bir şekilde biliyorum" dedi.

Eski manken Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf, 'Duymayan Kalmasın' programında konuşuldu. Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldığı iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında programın sunucusu ve yakın arkadaşı Seren Serengil'den açıklama geldi. Söz konusu karenin kendisine hafta sonu bir başkası tarafından gönderildiğini belirten Seren Serengil, fotoğraftaki kişinin Ebru Şallı olmadığını söyledi.

"GÖĞÜSLERİN ARASI AÇIK, SARKIK DEĞİL"

Serengil şöyle konuştu; "Ebru Şallı’nın göğüslerinin arası çok açık ve göğüsleri paylaşılan fotoğraftaki gibi sarkık değil, o benim yanımda da soyunup giyindiği için net bir şekilde biliyorum. Aynı zamanda fotoğraftaki kişi daha yaşlı ve kilolu bir kadın. Ebru Şallı benim yanımda giyiniyor o fotoğraftaki kişi kesinlikle Ebru değil.”