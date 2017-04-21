Serena Avustralya’yı hamileyken kazanmış

Tenis dünyasının yıldız oyuncularından Serena Williams, Snapchat hesabından paylaştığı “20 haftalık” yazılı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu.

İlk kez anne olacak olan 35 yaşındaki Williams’ın, fotoğrafta karnının belirginleştiği görülüyor. Bu açıklama, başarılı tenisçinin ocak ayında ablası Venüs Williams’a karşı final oynayıp kazandığı Avustralya Açık Tenis Turnuvası sırasında hamile olduğunu gösteriyor. Toplamda 23 Grand Slam şampiyonluğu ile bir rekoru elinde bulunduran Serena Williams, aynı zamanda dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu. Williams’ın hamileliği, bir süre kortlardan uzak kalacağı anlamına geliyor. Ünlü tenisçi, ABD’li sosyal haber sitesi reddit’in kurucularından Alexis Ohanian ile aralıkta nişanlanmıştı