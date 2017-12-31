Serena Williams mağlubiyetle başladı

Hamileliği nedeniyle yaklaşık bir yıldır kortlardan uzak kalan ABD'li kadın tenisçi Serena Williams, ilk maçında Letonyalı Jelena Ostapenko'ya tie-break'lerde kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'na katılarak geçen şubat ayından bu yana ilk kez korta çıkan eski dünya 1 numarası Williams, ilk maçında, bu yıl Fransa Açık'tan zaferle ayrılan dünya 7 numarası Ostapenko ile karşılaştı.

İlk sete tutuk başlayarak 6-2 kaybeden 36 yaşındaki Williams, eski performansına dönüş sinyali verdiği ikinci seti ise 6-3 aldı. Skorda 1-1'lik beraberliğin ardından doğrudan geçilen tie-break bölümünde rakibini 10-5'lik skorla geçen 20 yaşındaki Ostapenko, Serena'ya ilk maçında hüsran yaşattı.

Eylül ayında Alexis Olympia adında bir kız bebeği dünyaya getiren ve hamileliği süresince dünya sıralamasında 22'nciliğe kadar gerileyen Serena Williams'ın, 15 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık'a katılması bekleniyor.