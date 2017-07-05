Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in panik anları!

Yalıkavak’a demirli teknenin kıyıya çok yakın olduğunu unutup suya balıklama atlayan Bürsin, kafa üstü kuma çakıldı. Durum fark edilince teknede büyük panik yaşandı

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre taşadığı acıyla sudan çığlık atarak çıkan Bürsin, merdivende bir süre başını tutarak kendine gelmeye çalıştı. Yakışıklı oyuncunun yaşadığı acı ve şok objektiflere böyle yansıdı. Bürsin, paniğin büyümemesi için “Problem yok” diyerek sevgilisini ve teknedekileri rahatlatmaya çalışsa da kendisi de uzun süre şoku atlatamadı.

Merdivenden çıktıktan sonra yavaş hareket ettiği görülen oyuncu, tüm ısrarlara rağmen hastaneye gitmek istemedi. Sevgilisini merdivende başını tutarken gören, “Ya bir şey olsaydı” diyerek yaşadığı korkuyu ifade eden güzel oyuncu güçlükle sakinleştirildi.

Yaşadıkları talihsiz kazayı ucuz atlatan Bürsin ve Sarıkaya, önceki gün İstanbul’a döndü. Havaalanında el ele görüntülenen ve objektiflere mutluluk pozu veren ikiliden yakışıklı oyuncunun sağlığının yerinde olduğu görüldü.