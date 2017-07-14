Serhan Kombos Otomotiv'den SOS’e destek

Serhan Kombos Otomotiv Ltd. Jeep markası ile SOS Çocukköyü Derneğinin kurumsal destekçisi oldu. SOS Çocukköyü Derneği ve Serhan Kombos Otomotiv Ltd yetkilileri katılımı ile dün düzenlenen basın toplantısında, tarafların birlikte hazırladığı sosyal sorumluluk projesi tanıtıldı.

Sosyal sorumluluk projesinin tanıtımında konuşan Serhan Kombos Otomotiv Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Kombos, amaçlarının ülkede sosyal sorumluluk projelerini önemini artırmak olduğunu belirtti. Bu bağlamda Jeep ailesinin en küçük üyesi Renegade ile yapılacak olan her test sürüşünden SOS Çocuk Köyü’ndeki çocukların cep harçlıkları ve okul masraflarının karşılanması için destek olacaklarını aktaran Kombos, bu davranışın diğer firmalara da örnek olmasını umduklarını dile getirdi.

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ise konuşmasında Serhan Kombos’un yıllardır SOS’e destek olduğunu ancak ilişkilerin bu proje ile daha da pekiştiğine dikkat çekti. Çocukların geleceğine destek olmayı amaç edindiklerini belirten Akter, herkesi Jeep sürmeye davet etti.

İmzalanan ortak anlayış metnine göre Serhan Kombos Otomotiv Ltd. anlaşmanın geçerli olduğu süre zarfında Jeep marka araçlar ile müşterilerin çıkacağı her test sürüşünden SOS Çocukköyü Derneği’ne fon ayrılacak. Bu bağlamda, test sürüşü yapan müşteriler bilgi formu dolduracak ve forumlar doğrultusunda toplanacak bağış fonu SOS Çocukköyü Derneği’nin bakım verdiği çocukların cep harçlıklarını ve okul masraflarını karşılamak için kullanılacak.

Ayrıca, Serhan Kombos Otomotiv Ltd. SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında aile temelli bakım alan gençlerin istihdam sürecine de katkı koyacak. Bu çerçevede Serhan Kombos Otomotiv Ltd ve SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri yılda en az iki sefer olası istihdam koşullarını değerlendirecek.