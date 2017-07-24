Serhat Akın'ın Survivor pişmanlığı

Milliyet Cadde yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşesinde Serhat Akın'ın Survivor pişmanlığını köşesine taşıdı. Eyüboğlu, "Ilıcalı Survivor'da kariyerli yarışmacı sorunu yaşamamak için Serhat'ın söylediklerini dikkate almalı" dedi.

Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde Seerhat Akın'ın Survivorpişmanlığını köşesine taşıdı. Eyüboğlu, "Ilıcalı Survivor'da kariyerli yarışmacı sorunu yaşamamak için Serhat'ın söylediklerini dikkate almalı" dedi.

İşte yazının o bölümü:

SERHAT AKIN’IN ‘SURVIVOR’ PİŞMANLIĞI

TV8 ekranında defalarca “Survivor”a katıldığı için memnuniyetini dile getiren Serhat Akın, Hürriyet’ten Kenan Başaran’a verdiği söyleşide ise “Survivor’a gittiğim için pişmanım” dedi.

Sebep?

“Survivor Panorama” yorumcusu Hakan Hatipoğlu ile Duygu Çetinkaya’nın kendisi ve ailesi hakkında söyledikleri...

Başaran’ın, “Poster olmuş bir futbolcunun ‘Survivor’da azarlandığını görmekten hoşlanmadım. Sen ne dersin?” sorusuna Akın, şu yanıtı verdi:

“Çok doğru. Hatıralar zedeleniyor. Bu kadar zor ve bel altı vurmalar olacağını bilmiyordum. Panorama’da hakkımda söylenenler, Çetinkaya’nın çocuğum için ‘Türkçe bilmiyor’ demesi beni çok üzdü, yaraladı.”

Acun Ilıcalı, “Survivor”da kariyerli yarışmacı sorunu yaşamamak için Akın’ın söylediklerinden gerekli dersleri çıkarmalı.