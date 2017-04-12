Serhat'tan İlhan'a eleştiri: Tuhaf hareketleri var

Survivor'ın dün akşam 64. bölümü seyircisi ile buluştu. Survivor son bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve konseyde gitmesi için bir kişinin ismi verildi

Survivor’da adalar birleşti Ünlüler ve Gönüllüler yan yana geldi. Fakat rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Dün de iki takım dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmış, Gönüllüler eleme adayı olarak Berna’yı seçmişti. Dünkü oyunda da Ünlüler galip geldi ve Gönüllüler konseyde bu sefer adadan gitmesi için Gökhan’ın ismini verdi.

ACUN’DAN İLHAN VE GÖKHAN’A BÜYÜK JEST

Acun Ilıcalı, eski Beşiktaşlı futbolcu İlhan Mansız’a ve Gönüllüler Takımı yarışmacısı Gökhan’a büyük bir jest yaptı. İkili, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali’nde Lyon ile karşılaşacağı maçı izleyebilecek.

SERHAT’TAN İLHAN’A ELEŞTİRİ

Sema ve Furkan’la dertleşen Serhat Akın, İlhan Mansız’a eleştiriler yağdırdı. İlhan’ın balık tutmak için saatlerce denizde kalmasına anlam veremeyen Serhat, İlhan’ın tuhaf hareketler sergilediğini savundu.