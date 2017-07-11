Şerife Örs Özer’in bebeği hayatta

Polis Basın Subaylığı bugün Hamitköy’de meydana gelen olayda yanarak ağır yaralanan ve Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Şerife Örs Özer’in otopsisi tamamlandığını açıkladı.

Özer’in ölüm sebebinin vücudunda meydana gelen ikinci derece yanıklara bağlı olduğu tespit edildi.

BEBEĞİ HAYATTA

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı'nın HABER KIBRIS'a verdiği bilgiye göre Şerife Örs Özer'in 7.5 aylık bebeğinin hayatta olduğu ventilatöre bağlı olarak tedavisinin aktif olarak sürdürürüldüğü öğrenildi.