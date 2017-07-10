Serinlemek için soğuk duş almayın

Kalp hastalarının daha dikkatli olması gereken mevsimdeyiz. Yaz sıcakları kalp sağlığı için tehlikeleri beraberinde getirirken, beslenme ve uyku düzeni, kıyafet seçimi, vücudun soğuk- sıcak dengesinin korunması ve güneşten korunma, kalp hastalarının yazın dikkat etmesi gereken önemli noktalar arasında yer alıyor. Duş alınan suyun soğuk olması ya da klima havasına doğrudan maruz kalınması gibi durumlar kalp sorunlarını tetikleyebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Ahmet Taner Çetintaş, sıcak havalarda kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

GÖĞÜS AĞRISINA DİKKAT!

Yaz sıcakları her insan için çeşitli sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Özellikle 50 yaş üzeri, aşırı kilolu ve kalp rahatsızlığı bulunan kişiler için tehlikeli olan sıcak havalarda vücut normal sıcaklığını korumak için daha fazla çaba sarf eder. Terleme ve derinin sıcaklığı vücuda eşit dağıtma çabası, temel olarak bunu sağlar. Bu uğraş kalp hızını artırır ve kan basıncının düşmesine neden olarak kalp damar sistemine ek bir yük bindirir. Bu yük, bilinen kalp hastalığı olan kişilerde belirtilerin kötüleşmesine neden olabilir. Kalp damar hastalığı olan bir insanda göğüs ağrısı başlayabilir ya da kalp yetersizliği olan birinde nefes darlığı gelişebilir veya artabilir.

SOĞUK DEĞİL SERİN OLMALI

Hava sıcaklığının çok yüksek olduğu yazlık bölgelerde 40-50 derece sıcaktan, klimanın çalıştığı 18-20 derecelik bir ortama girmek, özellikle kalp hastaları için hayati risk oluşturabilmektedir. Klimalı ortamlar akciğer hastalıklarına da neden olabilmektedir. Hastanın akciğerlerdeki oksijen kapasitesine ait bir bozukluk, kalp krizine ve kalp yetmezliğine yol açabilmektedir. Bu nedenle klimalı ortamda bulunulacaksa, ideal klimalı ortam ısısının 22 derecenin altında olmaması çok önemlidir. Klima kullanımında önemli olan, soğuk değil serin ortamlar oluşturulmasıdır.

KALP KRİZİ MEVSİMİ

Yaz mevsiminde kalp krizi geçirme riski yüksektir. Bu mevsimde hava sıcaklığındaki değişimler ve çok sıcak ile soğuk hava dalgalanmaları damarlar üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri sıcak havalarda değişebilir. Bu nedenle havaların ısınmasıyla birlikte kalp hastalığı olan kişilerin ilaç tedavisini doktoruna danışarak düzenlemesi gerekir. Doktora danışmadan herhangi bir kalp ilacı kesilmemeli ya da dozu değiştirilmemelidir.

KALP HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

1. Gün içerisinde özellikle öğle ve öğleden sonra saat 16.00'a kadar olan sürede açık havada bulunmayın

2. Güneşin altında 15 dakikadan fazla kalmayın

3. Eğer güneşli bir havada açık havada vakit geçirecekseniz, mutlaka yeterli miktarda su içmeye dikkat edin

4. Yorucu fizik aktivitelerden kaçının, yaz aylarında düzenli bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın

5. Sıvı kaybını artırmayacak pamuklu, açık renkli giysiler giymeye, şapka ve gözlük takmaya özen gösterin

6. Yürüyüş öncesi ve sonrası mutlaka yeterli miktarda sıvı alın

7. Yürüyüş aralarında gölge ve serin yerlerde dinlenerek ve nefes alarak kalp sağlığınızı koruyun

8. Tatil beldelerinde deniz ve havuz kenarında alkollü ve kafeinli içecekler içmekten kaçının

9. Klima derecesini ortalama 22-23 derecede tutun

10. Çok soğuk deniz, havuz veya soğuk duşa girmek kalp sağlığı açısından risklidir. Bu yüzden ılık su tercih edin

11. Sauna ve hamam gibi aşırı sıcak ortamlardan uzak durun

12. Düzenli ve dengeli beslenin. Özellikle Akdeniz tipi beslenme programı uygulamaya özen gösterin.