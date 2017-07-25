Seval Oyaltan yazdı: Bu ülkeye adalet gerek

Asgari ücret nedir?

‘’İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve üç veya beş çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktardır.’’

Yukardaki ifadeleri KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi sitesinden aldım.

Dikkatinizi çekerim ‘’üç veya beş’’ çocuğunun yeterli beslenme, sağlık vs.gibi ihtiyaçları diyor.

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Gelelim yeni asgari ücrete.

Yeni asgari ücret yüzde 7.65 (155TL) artış ile brüt 2 bin 175 TL, net bin 901 TL olarak belirlendi ve asgari ücretin 1 Temmuz 2017'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

% 7.65 artış.

Burada yüzdelik oranı ne derece önemli?

Önemli olan bir ailenin hayatını sürdürürken, ihtiyaçlarını insanca karşılayabilmesi değil mi?

Önemli olan bu rakamın, devletin resmi sitesinde yazdığı gibi ‘’yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence’’ ve benzeri temel gereksinmelerin geçerli fiyatlar üzerinden karşılanması değil mi?

Peki bu rakamla bu mümkün mü?

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1,901 TL ile asgari ücretli neler yapmalı?

İlk aklıma gelenler…

Şöyle;

Bağlı bulunduğu belediyeye harcadığı su parasını ödemeli.

Bir konuta sahipse evinin emlak vergisini ödemeli.

Bir arabası varsa motorlu taşıtlar vergisini ödemeli.

Çevre temizliği vergisini ödemeli.

Aylık arabasının akaryakıtını almalı.

Cep telefonu faturasını ödemeli.

İnterneti varsa internetini ödemeli.

Elektriğini ödemeli.

Tüp gazını ödemeli.

Buraya kadar yazdıklarım, üzerlerinden devlete dolaylı olarak vergisini de ödediklerinden.

Geriye ne kaldı bu ücretten?

Hani diğer ihtiyaçlar?

Bu vatandaşın mutfak ve yemek masrafı olarak kaç lira harcadığını düşünelim?

Çocuk sayısı 1, 2, …?

En asgarisinden rakamı size bırakıyorum!

Bu vatandaşın ulaşım ve giyim için aylık ortalama kaç lira harcadığını düşünelim?

Çocuk sayısı 1, 2, …?

En asgarisinden rakamı size bırakıyorum!

Ne yazarsak yazalım, görüleceği gibi bu rakam bir ailenin insanca yaşamasına yetmez.

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Yeni asgari ücret net 1,901 TL.

Bu ücret tam bir açlık ve sefalet ücreti.

Ne diyelim!

Bu ülke yöneticilerine vicdan gerek, insaf gerek.

Bu ülkeye de ‘’adalet’’ .

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Emekçisini, insan yerine koyan, işverenler gerek bu ülkeye.

Emekçisini, köle gibi kullananlara da DUR diyecek yasalar.

Bunun için de örgütlü bir şekilde bağırmak gerek.

Bağırmak gerek, bağırmak ve haykırmak, siyasetin ayrıştırıcı yüzüne.

Bu ülkeye ‘’adalet’’ gerek.