“Sevgi Her Engeli Aşar” sloganıyla 3’üncüsü bu yıl gerekleştirilen baloda, Pop Star finalistlerinden Umut İzel ve Nil Anka sahne aldı.

H & V Ajans mankenlerinin La Vita Butik kıyefeterini sergilediği defilenin de yer aldığı gecede, engelli bireyler Modacı Hayrettin Savaş’ın tasarımı olan kıyafetlerle podyuma çıktı ve dans gösterisi gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit gecede yaptığı konuşmada, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan dernek onursal üyesi Ramazan Kösemehmetoğlu, Viva Casino çalışanları, H&V ajans yetkilileri, geceye katkı koyan ve katılan herkese teşekkürlerini sundu.

Gecede, 80 Türk Lirasısatışa sunulan piyango biletlerinden elde edilen gelir yanında, Modacı Hayrettin Savaş’ın tasarımı olan 4 kıyafet ve La Vita butiğin hediyesi olan 1 kıyafet açık artrımayla satışa sunuldu ve geliri derneğe bağışlandı.

Açık arttırmayla satışa çıkarılan kıyafetlerin tümü, 5 Bin Türk Lirası ödeyen Şükrü-Sibel Yetişen çiftinin oldu.