Sevgilisini etkilemek için katıldı, terk edildi

Burak Kayacanlı, evlilik hayalleri kuran üniversite öğrencisi, sevdiği kızı etkilemek ve onun standartlarına ulaşabilmek için geçtiğimiz hafta Murat Yıldırım'ın sunduğu, ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' Yarışmasına katıldı. Ancak sonuç ters tepti ve terk edildi!

Yarışmaya zengin kız arkadaşının maddi durumuna erişebilmek ve onu etkilemek için katıldığını açıklayınca birden ilgi odağı oldu. Kayacanlı, yarışmadan 7 bin 500 lira para ödülüyle ayrıldı. Ancak yarışmaya katılma sebebini açıkladığı için kız arkadaşı tarafından terk edildi.

”SEVGİLİM KENDİSİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜĞÜMÜ DÜŞÜNÜP AYRILDI”

Kayacanlı yaşananları şöyle anlattı:

“2.5 senelik ilişkimiz vardı ama babasının karşısına çıkacak durumum yoktu. ‘Evlenelim’ dediğimde bana ‘İşin gücün yok, seni bu durumda babamla nasıl tanıştırayım?’ deyince ben de yarışmaya katılmaya karar verdim. ‘Kim Milyoner Olmak İster?’e senin için katılıyorum’ dedim ve yarışma sırasında da bu gerçeği açıkladım. Ben sevinir diye düşünürken, ‘Nasıl böyle bir şey söylersin?’ diye kavga ettik. Çevremdeki insanlar ‘Helal olsun, iyi cesaretti’ derken, sevgilim kendisini küçük düşürdüğümü düşünüp benden ayrıldı. İlişkimiz yarışmadan bir hafta sonra bitti.”

”PARAN YOKSA AŞK YALAN”

Kayacanlı, “Gerçeği söylediğiniz için pişman mısınız?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Hayır, değilim. Sonuçta ben bu ilişkide paranın önemli olduğunu ve bir şekilde onun standartlarını devam ettirmem gerektiğini biliyordum. Ben onu hâlâ seviyorum ama artık olmayacağı çok belli. Paran yoksa aşk yalan. Bence bir ilişkide aşk yüzde 30, para yüzde 70. Ben aşkım için elimden geleni yaptım ama o kaçıp gitti. Zorla güzellik olmaz, kendisi bilir.”

”SOSYAL MEDYADA POPÜLERLİĞİM ARTTI”

Kayacanlı kız arkadaşından ayrıldığını ama sosyal medyada ve çevresinde popülerliğinin arttığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Benim sosyal medyada hesabım yoktu. Yarışma yayınlanmadan bir gün önce bir arkadaşım benim adıma sosyal medya hesabı açtı. Bir anda beni bin kişi takip etmeye başladı ama ben ‘Yarışmaya sevgilim için katıldım’ deyince takipçiler azaldı. Arkadaşlarım bana kızdı; ‘Keşke söylemeseydin’ dediler ama ben inandığım şeyi söyledim. Birçok kız direkt mesaj atıyor. ‘İnşallah evlenemezsin diyen de var, gel ben sana bakarım diyen de.”

”MODELLİK TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİRECEĞİM”

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olan Kayacanlı, aldığı modellik tekliflerini değerlendireceğini ve bir şekilde bu sektöre girmek istediğini söyledi. Kayacanlı, “Fiziğin yerinde’ dediler. Ben de modelliği denemek istiyorum. Ondan sonrası nasıl şekillenir bilemem ama bir şekilde bu sektöre girmek isterim” dedi.